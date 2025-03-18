原标题：首款太赫兹频段光电调制器面世

瑞士苏黎世联邦理工学院等机构的科学家，成功研制出首款能在太赫兹频段工作的调制器。太赫兹技术是6G演进的关键技术之一，这款微型设备有望促进6G技术的发展。相关研究论文发表于新一期《光学》杂志。

等离子体调制器是将电信号转换为光信号的设备，此前最多只能转换约200千兆赫频率的信号。尽管从技术层面而言，将太赫兹信号传输到光纤上并非不可能，但这一过程不仅耗时，而且需要多个昂贵的组件协同工作。而新型调制器可直接转换信号，降低能耗，其应用范围涵盖10兆赫到1.14太赫。

新型调制器具有微型纳米结构，由金等各种材料精心打造而成。它巧妙利用光和金中自由电子之间的相互作用，实现了信号转换。

研究团队表示，数据最初总是以电子形式存在，但目前信息的传输经常要使用光纤。新型调制器能将无线电信号和其他电信号直接有效地转换为光信号，有望成为电子世界和光传输之间的桥梁，用于需要传输大量数据的地方。

研究团队强调，这款调制器有望应用于高性能计算中心内部和之间的光纤数据传输，或在高性能测量领域大显身手，这些领域包括医学成像、材料分析光谱方法、机场安检扫描仪或雷达技术等。（记者刘霞）

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