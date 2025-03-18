原标题：“基因魔剪”切除头颈癌细胞特定基因

以色列特拉维夫大学研究人员在一项创新研究中，使用“基因魔剪”CRISPR技术，从头颈部肿瘤的癌细胞中成功切除了特定基因，并在模式动物实验中消除了50%的肿瘤。这一研究成果发表于最新一期《先进科学》杂志。

头颈癌是全球第五大常见的癌症死因，这类癌症通常起源于舌头、喉咙或颈部，并可能扩散到其他部位。如果能够早期发现，局部治疗可以非常有效地控制这些肿瘤。

这项新研究旨在通过编辑与这种癌症相关的单个基因——在多种癌症类型中表达并在特定肿瘤中过表达的癌症特异性SOX2基因，来破坏癌细胞的生存机制。

研究人员开发了一种特殊的脂质体系统，能够将CRISPR组件以RNA形式封装并递送至目标细胞。为了增加靶向性，他们还在这些颗粒表面附着了针对EGF（表皮生长因子）受体的抗体，因为癌细胞高度表达EGF受体。通过这种纳米脂质递送系统，药物可以直接注射到动物模型中的肿瘤内，并精确地切除目标基因。

经过3次间隔一周的注射后，在84天的观察期内，实验组中有50%的肿瘤完全消失，而对照组则未见此效果。

研究人员指出，到目前为止，CRISPR还没有用于癌症，因为之前人们认为敲除单一基因不足以破坏整个癌细胞结构。但本研究表明，某些基因对癌细胞的存活至关重要，这使得它们成为CRISPR治疗的理想靶标。早在2020年，该团队就率先使用CRISPR从小鼠癌细胞中切割基因，此次则是首次应用于头颈癌的治疗。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)