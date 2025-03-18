原标题：与科学来一场活泼泼的“对话”

“昼夜温差真的能催芽，看！这些小瓜苗又长高了1公分！”在松荫轩智慧农场暖棚，六顶“小黄帽”在苗床间晃动，园艺社的孩子们一边用尺子测量一边记录数据，几双小手轻轻拨开土壤，细致地为新一批种子“安家落户”。

这是浙江省宁波市北仑区灵山书院的一处校园科学角。秉持“处处是课堂、人人是老师、事事有学问、时时动脑筋”的校训，这所九年一贯制学校积极探索“科学活教育”的校本课程实践，横向建构“基础素养课、阵地体验课、项目探究课、活动实践课”四大体系，纵向贯通“一二年级启蒙—三四年级参与—五六年级探究—七八九年级创新”九年一贯阶梯式发展，聚焦STEM（科学、技术、工程、数学）教育，通过跨学科融合、项目化学习，锻炼孩子们的观察能力、创新思维和实践能力。

除了智慧农场，校内还有不少“亲眼看”“动手做”的科学阵地：创新实验室、气象场、天文星空广场……多样化的场景，让科学探究无处不在。《种子》系列课程是灵山书院“科学活教育”的核心内容。根植于学校智慧农场的沃土，师生们以“种子”为研究目标，开发了《花生的一生》《制作植物滴胶》《模拟太空种植舱项目迭代》等一系列子课程。

执行校长傅孝杰介绍：“小学阶段是科技创新人才早期培养的关键时期，我们打造场景、开设活动，就是要让孩子们在自主选择中释放好奇心，满足求知欲，在主课之外，通过校本选修课程，与科学来一场活泼泼的‘对话’。”

渐渐地，学校涌现出一大批“小小科学家”。他们在家里开辟了一方“家庭实验室”——在书房、阳台，或是放上显微镜、试管、量杯，或是摆上一颗地球仪、一组昆虫标本、几株嫩苗，一场“科学探险记”就此开启。

三年级1班徐梦茹关于《橘子的沉与浮》的小实验，不仅在学校里收获了一批小粉丝，也让自己的小实验室获得宁波市“十大家庭实验室”称号。

不少孩子学着像科学家一样思考。在一次大榭岛七顶山徒步活动中，湿哒哒、绿油油的苔藓吸引了二年级2班徐语琛同学的注意。他做了文字记录，并用画笔描绘了10余种苔藓的样貌，再以俯视图、剖面图记录其独特构造，通过查找资料、不断比对，终于完成了“苔藓生物小档案”，荣获第六届校园STEM文化节论文比赛一等奖。

灵山书院的“科学活教育”，是北仑中小学校本课程的一个缩影。北仑区高度重视学校课程建设，截至目前，区内共有省义务教育精品课程24门，市义务教育精品课程60余门。区教研室校本课程教研员乐素芬老师介绍：“校本课程的多样性和可选择性有利于学生的个性化成长、教师的专业化发展和学校的特色化发展。”

（记者 杨飒 通讯员 陈奕颖）

(责编：李昉、郝孟佳)