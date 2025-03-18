原标题：新白叶藤碱衍生物抗菌作用新机制揭示

记者17日从兰州大学获悉，该校药学院天然药物化学生物学研究团队在生物碱抗菌机制研究领域取得重要突破。研究人员成功筛选出具有优异抗菌活性的候选药物Z24，并揭示新白叶藤碱衍生物的全新抗菌作用机制。相关研究成果日前发表在国际学术期刊《科学·进展》上。

研究中，团队以天然源新白叶藤碱类生物碱为先导，通过多样性导向合成与分子结构优化策略进行筛选。最终，团队获得了新白叶藤碱衍生物Z24，并采用化学生物学、蛋白组学和转录组学等现代生物学分析手段，对其作用机制进行了系统研究。

“研究表明，新白叶藤碱衍生物Z24是一种具有优异抗菌活性的候选药物。”团队主要成员、兰州大学药学院教授刘映前介绍，Z24可通过特异性结合并抑制灰葡萄孢菌的硫胺噻唑合成酶（Bcthi4），阻断真菌体内硫胺素的合成，对灰葡萄孢菌表现出优异的抑制活性，并对多种重要的病原真菌表现出广谱的抑制作用。

与传统农用抗菌药物相比，这一全新抗菌作用机制具有显著的优势。由于Bcthi4途径在哺乳动物和植物细胞中的缺失，Z24会选择性抑制病原真菌的生长，避免了对农作物和哺乳动物的潜在毒性。“这种独特的作用方式和机制使得Z24具有更好的生物安全性，同时可避免或减少环境污染和真菌耐药性的风险。”刘映前说。

此研究不仅揭示了新白叶藤碱衍生物的全新抗菌作用机制，更为进一步生物合理性设计和创制靶向硫胺噻唑合成酶的新型抗菌药物提供了理论依据和技术支撑。（记者颉满斌）

(责编：郝孟佳、李昉)