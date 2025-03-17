湖南加快探索教育、科技、人才一体化发展新路径

本报记者 吴齐强 孙 超

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今年的《政府工作报告》提出，“坚持创新引领发展，一体推进教育发展、科技创新、人才培养”。湖南一批高校加快学科结构调整，成立湘江卓越工程师学院，激发学生创新创造潜能，加快探索教育、科技、人才一体化发展新路径，着力培育一流创新创业人才。

人勤春早，位于湖南长沙芙蓉区的岳麓山实验室4号楼中，年轻的身影步履匆匆。这群十八九岁的大一学生，开启了新学期的科研实践。

岳麓山实验室是湖南“4+4科创工程”的重要组成部分，其建设标准对标国家实验室。在这样的高级别实验室里，大一新生能做什么？

学生接受来自不同学院、不同学校教师的交叉指导，日常研发可以自己摸索

推开一扇门，湖南农业大学湘江卓越工程师学院大一学生黎健毓和陈祖涵正专注调试3D打印机。去年入学以来，他们小组就聚焦一款多肉植物生长器的研发，今年上半年第一代原型机有望问世。

“怎么没在教室上课，也没有老师在旁指导？”记者问。

“这就是我们的课。在这里，课堂授课和项目制研究一样重要。我们接受来自不同学院、不同学校教师的交叉指导，日常研发可以自己摸索。”黎健毓说。

2024年，湖南省联合香港科技大学李泽湘教授建设湘江科技创新院，打造集人才培养、科技研发应用创新、企业孵化、金融支持于一体的新型研发机构。湖南农业大学、长沙理工大学等5所高校设立的湘江卓越工程师学院，是湘江科技创新院的组成部分之一。

5个学院的学科设置和培养方向各有侧重。其中，湖南农大湘江卓越工程师学院聚焦智慧农业、农业机器人及无人技术等领域。2024年秋季学期，48名本科生成为湖南农大湘江卓越工程师学院首届学生，除了成绩外，创意思维、自主学习、总结推介等能力也是选拔重点。

“面试和动手环节，每个人领了一个材料包，回去制作一台无动力小车。具体怎么实现，全靠自己想办法。”陈祖涵从小是个园艺迷，入学后在宿舍阳台做起了草莓种植试验。因为宿舍夜间熄灯断网，试验常常被迫中止。

入选卓越工程师学院后，这些约束被打破——依托岳麓山实验室，学院的工作室24小时开放，共享工厂、设备测试室、服务器可随时申请使用……“建模软件和3D打印机不会用，我们自己问AI、啃文档，遇到瓶颈再找老师指导。”陈祖涵说，原本高年级才学的课程内容，大家在实践中逐渐掌握。

目前，学院48名学生已组建13个项目组，涵盖面向消费者和农业生产应用中的智能化产品。“不是‘过家家’，都是玩真的。”学院企业服务部负责人黄鑫介绍，学院不仅对通过评审的项目给予前期项目经费支持，还提供“从概念到原型”的全流程支撑。一旦项目进入真正的产业孵化阶段，还有望无缝对接省市区各级创新创业扶持政策。

不唯论文和“帽子”，人才评价以教师培养学生的实际效果为导向

工作室内，大一学生唐胤鑫正在研发智能泡茶机，“我们想解决传统泡茶机没有浓度控制功能、不能自动投放茶叶等痛点。需要会用工业设计软件，还要懂单片机、传感器技术等。”

这些能力从何而来？一批跨学科课程为他们量身定制。

“自然与设计课上，我们去湿地公园观察鸟类，设计仿生小飞行器。CAD制图、结构设计等知识运用到实践中，根本不需要死记硬背。”唐胤鑫说。展会调研课上，学生们带着问题走访各大农机展，与厂商、客商直接对话，了解行业背景和真实需求。

湖南农大湘江卓越工程师学院打破传统学科壁垒，构建跨专业课程体系。“本科课程总量从170学分压缩到140学分，其中实践课时占到一半。全省5个卓越工程师学院发挥各自优势，实现师资互通、课程共享。”学院院长周智介绍。

“学生一定要有做产品的想法和能力，考核中项目评分占40%，考试成绩只占30%。”黄鑫说，目前，学生们还聚焦农业生产中的痛点，开发光伏茶园装备等农业智能化装备，“很多创意，让行业资深专家都眼前一亮。”

加入学院前，黄鑫曾在世界知名企业工作。他的最高学历只是本科，在一般高校院系难以达到人才引进门槛。“湖南农大看重的，是我在企业管理咨询、项目管理、数字化及人工智能领域的相关经验。这正是学生们未来创新创业所需要的。”黄鑫说。另一名专职教师罗伟来自本校农学院，主要负责农学基础理论指导。“不唯论文和‘帽子’，人才评价以教师培养学生的实际效果为导向。”罗伟说。

为适应创新型人才成长需要，湖南农大全面破除“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”倾向，对专职教师的评价以激发学生创新创造潜能为主，实施任务牵引、项目制管理、多元评价、绩效奖励。对交叉任教的教师给予目标任务绩效激励。学校同时引入20多名企业负责人、技术专家作为企业导师。

企业家与学生面对面交流，助推创新创业创造“种子发芽”

3月10日，湘江卓越工程师学院召开了首次项目评选会。由机器人公司CEO、智能驾驶企业首席科学家、高校资深教授等组成的评审团，与一群05后大学生面对面交流。

“技术可行与商业可行之间，既有共性又有不同”“对竞品的研究不能只停留在产品本身，还要考虑供应链”“好设计不光要可用，还要考虑美感和便利”……评审们频频提问，学生们从容对答。最终7个项目脱颖而出，入选代表项目。

“大一新生能有这样的技术水平和市场眼光，打破了我们的刻板印象。基础和实践两手抓，以目标为导向，能解决问题，正是创业者所需的品质。”企业导师、湖南固工机器人有限公司总经理刘紫敬说。

“探索期，天使期，成长期，成熟期，独角兽……”在学院走廊的醒目位置，一幅“创业者的珠峰”登山图，勾勒出了学院培养卓越工程师的目标。

“这样的‘新工科’实践，投入更大，机制更活，与创新创业结合更深。想要‘种子发芽’，既需要在师资结构、考核机制、人才政策上进行同步革新，还需要各方资源的合力支撑。”周智表示。

“种子发芽”有需求，“阳光雨露”来相助。

去年以来，湖南省以“七个一”举措支持创新创业：推出一批支持大学生创业政策、设立一只面向大学生创业的基金、建设一批孵化器、高校开设一系列大学生创业课程、聘请知名企业家作为创业导师、选树一批大学生创业典型、打造一档创业电视节目。“配套政策和人才培养同步推进，信心和干劲更足了。”周智说。

3月13日，芙蓉区发布“金种子”计划，以十条措施支持湖南农大湘江卓越工程师学院高质量发展，还集中授牌首批思政导师、实践导师，举行“芙蓉·卓越”大学生创新创业中心签约仪式，一次性颁发20万元“优秀金种子项目”奖金等，与学院联合引进高层次人才，推动辖区重点企业与学院人才共用、资源共享，发布50项揭榜挂帅项目清单。“我们将坚持长期主义、用好耐心资本，下大力气培养好大学生这粒‘金种子’，造就一支敢于弄潮、引领时代的卓越工程师和优秀企业家队伍。”芙蓉区委书记崔晓说。

《 人民日报 》（ 2025年03月17日 11 版）

(责编：郝孟佳、李昉)