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教育部部署人工智能领域育人项目

更好促进校企人才供需对接

2025年03月17日09:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月16日电　（记者吴丹）记者从教育部获悉：教育部日前部署各地各高校面向企事业单位和行业协会征集一批“人工智能应用”领域供需对接就业育人项目，推动高校加快适应人工智能发展对人才需求、就业服务等提出的新要求，帮助用人单位培养和招聘更多实用型、复合型和紧缺型人工智能应用人才，更好促进校企人才供需对接。

　　此次项目征集主要包括“人工智能应用”领域定向人才培养培训、就业实习基地建设、校企人力资源提升3类。重点围绕人工智能算法、机器学习、自然语言处理、计算机视觉、智能机器人等人才需求及人工智能工具使用，以提升高校学生对人工智能领域岗位认知、实习实践和就业能力，促进用人单位相关领域人才挖掘、技术升级、创新发展为目标。

　　据介绍，4月底前，用人单位可随时注册登录教育部供需对接就业育人项目平台（https://www.ncss.cn/jyyr），提交“人工智能应用”领域供需对接就业育人项目指南，发布项目合作需求。教育部将及时推广发布，组织高校与用人单位对接，推动校企合作项目尽早立项实施。

　　教育部供需对接就业育人项目自2021年启动实施以来，通过校企联合开展定向人才培养、就业实习基地、人力资源提升、生涯规划教育、师资队伍建设、人才求职招聘等合作，推进校企人才精准对接。目前，项目已成功实施三期，累计2400余家用人单位与2000余所高校对接合作，完成项目立项4.5万余个，惠及学生超过620万人。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月17日 08 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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