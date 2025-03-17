打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

强化劳务对接 举办招聘活动

春风行动已发布三千一百万个岗位

2025年03月17日09:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京3月16日电  （记者邱超奕）记者从人力资源社会保障部获悉：各地持续开展春风行动，强化劳务对接，举办招聘服务活动，帮助劳动者实现就业。截至3月5日，全国已累计举办各类招聘活动4.1万场，发布岗位3100万个；发出务工人员专车、专列、包机2.9万辆（列、架）次，输送劳动者91万人。

　　北京市举办“来京就业直通车”专场招聘会。北京市人社局联合北京市重点站区管委会在北京西站举办“来京就业直通车”专场招聘会，帮助劳动者出站即求职。招聘会同步开展“直播带岗”，聚焦来京务工人员热点求职问题及服务需求打造专题，设置“专家助就业、沉浸式助力求职、精选企业带岗”等多个环节，直播浏览量达34万人次。

　　安徽省亳州市“春风行动”护航复工复产。亳州市精心谋划“千场万企职为您”和“千企万岗高校行”活动，构建“人力资源市场招聘+校园招聘+镇村招聘+线上招聘+空中招聘”全域招聘体系。开展园区招聘送岗，亳芜园区开展“云端招聘”，举办14场线下招聘会，吸引247家企业提供岗位8000多个，初步达成意向3094人。

　　广西河池巴马瑶族自治县携手深圳大鹏新区打通就业服务“最后一公里”。巴马县依托粤桂劳务协作机制，持续优化人力资源对接，帮助农村劳动者特别是脱贫人口就业。组织3支党员就业帮扶先锋队深入10个乡镇117个村（社区）开展防止返贫巡回招聘活动，通过县城“零工市场”和4个乡镇“零工驿站”提供全天候服务。

　　广东省珠海市举办春风行动“三八”妇女节专场招聘会。珠海市人力资源和社会保障局、妇女联合会、民政局举办“三八”专场招聘会。招聘会还特别设置了“妈妈岗”招聘专区，为需要照顾家庭的女性提供岗位。

　　陕西省西安市莲湖区开展社区职通车行动。莲湖区深化“家门口就业”服务模式，开展社区职通车行动。组建“就业管家”专项服务队，走访辖区内用人单位97家，形成岗位清单；“线上+线下”双线宣传，在社区网格微信群推送招聘会相关信息、在公告栏张贴“家门口就业”主题海报，通过高频次、高质量的招聘活动与技能培训，促进人岗精准对接。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月17日 08 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部