强化劳务对接 举办招聘活动

本报北京3月16日电 （记者邱超奕）记者从人力资源社会保障部获悉：各地持续开展春风行动，强化劳务对接，举办招聘服务活动，帮助劳动者实现就业。截至3月5日，全国已累计举办各类招聘活动4.1万场，发布岗位3100万个；发出务工人员专车、专列、包机2.9万辆（列、架）次，输送劳动者91万人。

北京市举办“来京就业直通车”专场招聘会。北京市人社局联合北京市重点站区管委会在北京西站举办“来京就业直通车”专场招聘会，帮助劳动者出站即求职。招聘会同步开展“直播带岗”，聚焦来京务工人员热点求职问题及服务需求打造专题，设置“专家助就业、沉浸式助力求职、精选企业带岗”等多个环节，直播浏览量达34万人次。

安徽省亳州市“春风行动”护航复工复产。亳州市精心谋划“千场万企职为您”和“千企万岗高校行”活动，构建“人力资源市场招聘+校园招聘+镇村招聘+线上招聘+空中招聘”全域招聘体系。开展园区招聘送岗，亳芜园区开展“云端招聘”，举办14场线下招聘会，吸引247家企业提供岗位8000多个，初步达成意向3094人。

广西河池巴马瑶族自治县携手深圳大鹏新区打通就业服务“最后一公里”。巴马县依托粤桂劳务协作机制，持续优化人力资源对接，帮助农村劳动者特别是脱贫人口就业。组织3支党员就业帮扶先锋队深入10个乡镇117个村（社区）开展防止返贫巡回招聘活动，通过县城“零工市场”和4个乡镇“零工驿站”提供全天候服务。

广东省珠海市举办春风行动“三八”妇女节专场招聘会。珠海市人力资源和社会保障局、妇女联合会、民政局举办“三八”专场招聘会。招聘会还特别设置了“妈妈岗”招聘专区，为需要照顾家庭的女性提供岗位。

陕西省西安市莲湖区开展社区职通车行动。莲湖区深化“家门口就业”服务模式，开展社区职通车行动。组建“就业管家”专项服务队，走访辖区内用人单位97家，形成岗位清单；“线上+线下”双线宣传，在社区网格微信群推送招聘会相关信息、在公告栏张贴“家门口就业”主题海报，通过高频次、高质量的招聘活动与技能培训，促进人岗精准对接。

《 人民日报 》（ 2025年03月17日 08 版）

(责编：郝孟佳、李昉)