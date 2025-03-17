李君强

四川巴中，“春风送岗”招聘会现场人山人海。来自浙江金华、重庆江北等地的135家用工单位入场招聘，提供制造业、房地产、电子商务等30多个行业领域1.26万余个就业岗位。目前，2025年全国城市联合招聘高校毕业生春季专场活动已在各地展开。

当前正值我国春季招聘黄金期，送人到岗、一键入职、直播带岗，各地千方百计想新招、拓思路，就业服务有速度、有深度，更具温度。今年的《政府工作报告》提出，支持劳动密集型产业吸纳和稳定就业，统筹好新技术应用和岗位转换，创造新的就业机会。新的就业机会从哪里来？

经济发展是就业稳定的根本，就业状况很大程度上取决于经济发展的质量与速度。2月份，我国制造业采购经理指数比上月上升1.1个百分点。生产经营活动处于扩张区间，经济景气水平总体回升，自然产生更多岗位需求。招聘会现场，一些企业负责人表示，今年以来订单增长明显，用工缺口较大。

新兴产业的出现与发展、传统产业的升级与融合，正在培育新的职业序列，推动形成新的就业增长点。近年来，新能源汽车等行业蓬勃发展，催生大量新兴岗位。相关数据显示，2025年春招首周，全国招聘需求环比增长219%，低空经济、集成电路、新能源汽车相关领域人才需求均同比增长。加快培育新质生产力，大力发展新兴产业、未来产业，推动传统产业转型升级，有助于为新岗位的产生创造有利条件，打造推动就业增长的重要引擎。

化解好求职者后顾之忧，可以有效提升就业信心和积极性。例如，北京经济技术开发区面向青年人推出“求职7日免费住宿、实习3月免费短租、就业3年优惠长租”的阶梯式安居体系；贵州毕节组织免费返岗专车、专列，帮助外出务工群众节后返岗；湖南宁乡推出线上“直播带岗”、线上面试等服务，方便求职者“足不出户”对接粤港澳大湾区企业。各地出台政策举措，为求职者提供便利，帮助求职者与用人单位精准对接，为提升就业市场活力提供坚强保障。

一年之计在于春。让就业市场持续暖意融融，为经济增长提供充足人力资源供给，需要各方再加把劲。一方面，继续推动产教融合，加强校企协作，让产业发展与人才培养相互促进，破解“有活没人干、有人没活干”的结构性矛盾。另一方面，需要保障劳动者权益，建立健全公共培训计划等，让更多劳动者工作有劲头、生活有奔头、未来有盼头。

习近平总书记强调：“促进高质量充分就业，是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。”随着“春风”持续吹入就业市场，稳定就业总量、做大就业增量、提升就业质量，促进高质量充分就业的目标必将渐行渐近，为高质量发展注入源源不断的活力。

《 人民日报 》（ 2025年03月17日 05 版）

(责编：郝孟佳、李昉)