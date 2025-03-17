打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

让“到西部去”成为一种潮流（大家谈·选择西部 扎根西部 建功西部①）

2025年03月17日09:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　西部地区在全国改革发展稳定大局中举足轻重。近年来，广大青年积极响应国家号召，奔赴西部、服务基层，为西部地区发展贡献智慧和力量。本期大家谈由本报记者采访相关部门，为当代青年报效祖国、建功西部汇聚共识、提供指导。

　　——编  者

　　

　　追梦舞台  成才平台

　　西部计划全国项目办

　　树立、践行远大理想，是广大青年的共同追求，也是国家和人民对青年的期待。西部计划正是一个追梦、圆梦的舞台。

　　“到西部去，到基层去，到祖国和人民最需要的地方去”，西部计划连接起青年和基层，连通个人理想与祖国人民需要，为广大青年提供了到西部、到乡村、到基层一线，参与社会实践、深入了解国情、厚植家国情怀、锤炼自身本领的宝贵机会。

　　青春的价值在于奋斗和奉献。扎根云南教育事业20余年的张莉娟，带领老百姓致富的“沙棘大王”“农牧能手”王军扬，曾经一人撑起团场医院中医科的“沙海小郎中”艾乐松……一个个平凡的岗位上，志愿者们以青春奉献服务“国之大者”，深受各族群众喜爱，不仅标注事业高度，更增加人生厚度。

　　扎根西部，是一种别具意义的成长。广大青年亲身经历西部地区日新月异的变化，同时也在提升自身精神意志、品德观念和能力才干。期待越来越多有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的青年人奔向西部、建设西部、扎根西部，奋力书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章。

　　（本报记者杨昊采访整理）

　　

　　供需搭桥  精准服务

　　张  犇

　　到西部去，了解是前提。过去提及西部，穷和苦的印象深入人心，影响人才的就业选择。如今，西部地区基础设施条件大为改观，高质量发展能力明显提升，涌动着生机与希望。甘肃围绕推进西部大开发、“东数西算”、产业转移、生态环境保护等发展机遇，加强政策宣介，帮助青年学子了解西部、破除刻板印象，“到西部去”成为一种潮流。

　　从选择到实现的路径并不平坦。优化公共服务牵线搭桥，促进供需匹配，才能为梦想落地扫除障碍。聚焦高质量发展对人才的需要，甘肃每年制定引才计划，拓展赴外引才、招商引智、项目聚才等多种方式；实施“陇原青年英才”培养计划，每年选拔优秀青年人才进行重点培养；连续17年实施“支持1万名未就业普通高校毕业生到基层就业”项目……招生、培养、就业全链条联动，有效促进了人才向甘流动。数据显示，2024年全省高校毕业生留甘就业人数创近年来最好水平。

　　青年成长的关键处、要紧时，需要拉一把、帮一下。做好宣传引导，充分发挥桥梁纽带作用，吸引更多青年人才投身西部建功立业，必能助力西部地区经济社会实现更大发展。

　　（作者为甘肃省委组织部人才工作处干部，本报记者赵帅杰采访整理）

　　

　　改善环境  留人留心

　　胡新薇

　　今年是大学生志愿服务西部计划实施22周年。据统计，20多年来，通过这一计划进藏服务的志愿者中，有约1/3选择了留藏。西部计划西藏专项已经成为西藏人才引进的一个重要渠道，有力增强了基层力量，有效改善了人才结构。

　　引才更要留才，留才关键在环境。为鼓励广大青年积极参与西部计划西藏专项，西藏配套出台了一系列优惠政策。比如，工作生活补贴、学费代偿、职称评定等，为志愿者在就业、生活等方面提供有力保障，实实在在为志愿者拓宽成长道路，消除后顾之忧。

　　留人更要留心。生活条件无虞，发展前景可期，让青年看到了我们求贤若渴的满满诚意。在山南市，有志愿者扎根村级小学10年，只为教书育人；有志愿者助农脱贫，带领群众增收致富。实惠的政策、周到的服务、热情的居民……让许多青年志愿者下定决心留下来。

　　雪域高原也可以是成长沃土。为志愿者营造干事创业的良好环境，让青春热情感受到真情的回馈，在这一场梦想与舞台的双向奔赴中，雪域边疆一定能绽放更绚烂的青春之花。

　　（作者为共青团西藏山南市委副书记，本报记者鲜敢采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2025年03月17日 05 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部