西部地区在全国改革发展稳定大局中举足轻重。近年来，广大青年积极响应国家号召，奔赴西部、服务基层，为西部地区发展贡献智慧和力量。本期大家谈由本报记者采访相关部门，为当代青年报效祖国、建功西部汇聚共识、提供指导。

——编 者

追梦舞台 成才平台

西部计划全国项目办

树立、践行远大理想，是广大青年的共同追求，也是国家和人民对青年的期待。西部计划正是一个追梦、圆梦的舞台。

“到西部去，到基层去，到祖国和人民最需要的地方去”，西部计划连接起青年和基层，连通个人理想与祖国人民需要，为广大青年提供了到西部、到乡村、到基层一线，参与社会实践、深入了解国情、厚植家国情怀、锤炼自身本领的宝贵机会。

青春的价值在于奋斗和奉献。扎根云南教育事业20余年的张莉娟，带领老百姓致富的“沙棘大王”“农牧能手”王军扬，曾经一人撑起团场医院中医科的“沙海小郎中”艾乐松……一个个平凡的岗位上，志愿者们以青春奉献服务“国之大者”，深受各族群众喜爱，不仅标注事业高度，更增加人生厚度。

扎根西部，是一种别具意义的成长。广大青年亲身经历西部地区日新月异的变化，同时也在提升自身精神意志、品德观念和能力才干。期待越来越多有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的青年人奔向西部、建设西部、扎根西部，奋力书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章。

（本报记者杨昊采访整理）

供需搭桥 精准服务

张 犇

到西部去，了解是前提。过去提及西部，穷和苦的印象深入人心，影响人才的就业选择。如今，西部地区基础设施条件大为改观，高质量发展能力明显提升，涌动着生机与希望。甘肃围绕推进西部大开发、“东数西算”、产业转移、生态环境保护等发展机遇，加强政策宣介，帮助青年学子了解西部、破除刻板印象，“到西部去”成为一种潮流。

从选择到实现的路径并不平坦。优化公共服务牵线搭桥，促进供需匹配，才能为梦想落地扫除障碍。聚焦高质量发展对人才的需要，甘肃每年制定引才计划，拓展赴外引才、招商引智、项目聚才等多种方式；实施“陇原青年英才”培养计划，每年选拔优秀青年人才进行重点培养；连续17年实施“支持1万名未就业普通高校毕业生到基层就业”项目……招生、培养、就业全链条联动，有效促进了人才向甘流动。数据显示，2024年全省高校毕业生留甘就业人数创近年来最好水平。

青年成长的关键处、要紧时，需要拉一把、帮一下。做好宣传引导，充分发挥桥梁纽带作用，吸引更多青年人才投身西部建功立业，必能助力西部地区经济社会实现更大发展。

（作者为甘肃省委组织部人才工作处干部，本报记者赵帅杰采访整理）

改善环境 留人留心

胡新薇

今年是大学生志愿服务西部计划实施22周年。据统计，20多年来，通过这一计划进藏服务的志愿者中，有约1/3选择了留藏。西部计划西藏专项已经成为西藏人才引进的一个重要渠道，有力增强了基层力量，有效改善了人才结构。

引才更要留才，留才关键在环境。为鼓励广大青年积极参与西部计划西藏专项，西藏配套出台了一系列优惠政策。比如，工作生活补贴、学费代偿、职称评定等，为志愿者在就业、生活等方面提供有力保障，实实在在为志愿者拓宽成长道路，消除后顾之忧。

留人更要留心。生活条件无虞，发展前景可期，让青年看到了我们求贤若渴的满满诚意。在山南市，有志愿者扎根村级小学10年，只为教书育人；有志愿者助农脱贫，带领群众增收致富。实惠的政策、周到的服务、热情的居民……让许多青年志愿者下定决心留下来。

雪域高原也可以是成长沃土。为志愿者营造干事创业的良好环境，让青春热情感受到真情的回馈，在这一场梦想与舞台的双向奔赴中，雪域边疆一定能绽放更绚烂的青春之花。

（作者为共青团西藏山南市委副书记，本报记者鲜敢采访整理）

《 人民日报 》（ 2025年03月17日 05 版）

(责编：郝孟佳、李昉)