本报记者 黄 超 叶传增 本报通讯员 王 冬

插图选自《道德与法治（四年级下）》《美好生活哪里来》

合作社成员正在对农机具进行检修。

王振宇摄（人民视觉）

程忠仁驾驶农机对稻田进行深翻作业。

刘存文摄（人民视觉）

农户将育秧盘送入暗室催芽。

陈文刚摄（人民视觉）

春光正好农事忙。轻点鼠标，无人灌溉设备在田里伸展“双臂”；穿着雨靴、扛着铁锹来到地里，正是开沟起垄的时节……本报“春耕进行时”专栏展现了一幅幅春耕备耕图。

一些读者和网友表示，“很多农业场景，让人想起读过的课本”“孩子的教科书里，不少内容讲到了农耕的历史、农业的发展”。看到留言，我们请记者梳理了人民教育出版社近年出版的中小学教材，跟着课本探访春耕一线。春分将至，让我们感受新的耕耘随着春光铺展开来，新的丰收在春日里孕育生长。

——编 者

从农机到农技——

南柳村有“两把刷子”

【课文】

东北三省的农业生产与气候密切相关。这里的人们春种、夏忙、秋收、冬储，以适应四季的气候变化。这里纬度较高，气温条件只能满足农作物一年一熟的需要。在春秋季节，由于经常受寒潮影响，容易发生低温冻害。

东北平原地势平坦，土壤肥沃，适宜大规模的机械化耕作；气候雨热同期，有利于农作物的生长。这里盛产小麦、玉米、大豆、水稻等，是我国机械化程度最高、提供商品粮最多的粮食生产基地。

——摘自《地理（八年级下）》《“白山黑水”——东北三省》

【现场】

春风吹拂下，黑土地慢慢解冻。黑龙江桦南县柳毛河镇南柳村早就热闹起来，村民们忙着为春耕做准备。

农机库里，社员程传宝蹲在拖拉机旁仔细检查，反复确认有没有漏油，或者零件松动。

“传宝你知道不，咱村又订了两台起垄机，这地更好种了。”农机手杨乃强径直从大门走过来。

“合作社为这事开了好几次会，在几个厂家里比价格、挑功能，定了国产最新型的起垄机。”程传宝搭着话，手里的活也没放下，“杨叔，听说镇里给咱村的播种机让你开啦，那新家伙贼带劲。”

“可不是嘛，不仅漏播重播率低，还不伤种子，一天最少能播300亩地。”杨乃强咧嘴笑，眼睛眯成一道缝。当了几十年农机手，农活越干越省劲。

合作社的家底不少，有大型联合收割机、穗茎兼收玉米收割机、大马力拖拉机，去年还用上了植保无人机，防治效果提高20%。但这几天，村党支部书记何广刚在家一坐就是小半天，桌上摆满了各类工具书。他盘算的是，怎么让农机实现“1+1＞2”？

“快吃吧，饭都凉了，我看你快魔怔了。”老伴埋怨着。

“把咱的旋耕机和新买的起垄机组合，两个活一起干。效率高，时间就抢出来了，这几个型号可行！”何广刚扒拉几口饭，便放下碗筷往外赶。

在高标准农田示范区，何广刚找到了镇长周伟。俩人一句寒暄没有，开腔就是种地的事。

“老何，你们在示范区上没少下功夫，今年可不能松劲啊。”

“放心。籽种、化肥，这些都统一采购回来了。等温度上来，咱就开干。”何广刚底气很足。

“去年大豆亩均单产有400斤吧？不能光靠经验，还得多用新技术。”周伟提醒。

“今年头一次用生物有机肥，看看能不能提高地温，培肥地力，把产量搞上去。”春节前，何广刚带着大家给土地喂了“营养餐”。加上村里搞的种植技术观摩和实收测产会，大家对新技术的接受度越来越高。

这些年，村里对土地深松深翻、“舒筋活络”，蓄水保墒能力更强了；这些天，村集体、合作社、农户整装待发，干劲更足了……

农机大展身手，农技焕新给力。凭着这“两把刷子”，南柳村抢在春光里开了好头。

从良田到粮仓——

一粒米的“万年”行旅

【课文】

距今约1万年，我国南北方都出现了人工栽培的农作物。目前已知世界上最早的栽培水稻、粟和黍均发现于我国。水稻、粟和黍的人工栽培，是我们的祖先为人类文明作出的重要贡献。

江西万年仙人洞遗址、湖南道县玉蟾岩遗址，以及浙江浦江上山遗址、义乌桥头遗址等，发现了早期栽培水稻的遗存。

——摘自《中国历史（七年级上）》《原始农业与史前社会》

【现场】

鄱阳湖东南岸，江西万年县，自古就是水稻产区。这里的仙人洞遗址，发现了距今1.2万年的人工栽培稻植硅石。今年，当地早稻种植面积约24万亩。

一大早，程忠仁扛着锄头，来到深翻后的田里灌水，等着从县城赶来的李新庆。一个是裴梅镇荷桥村的种粮大户，一个是山东鲁花万年米业公司的水稻种植技术指导员。这是去年下单订购的一片早稻水田。

“程老弟，我来了！”看见忙碌的程忠仁，李新庆远远地打招呼，北方人嗓门浑厚，“没记错的话，去年在你这里收的早晚稻，加起来3万多斤？”

“不止，差不多快4万斤了。”程忠仁笑呵呵地回答，“您多指导，今年破个5万斤。”

“要得，要得。”

种好一颗稻，收好一粒米。李新庆和程忠仁立下春耕之约。早稻秧苗如何培育？栽种要注意什么？从源头上指导技术，把好订单粮的品质关。

丘陵地带的早稻田，想把亩产提上去，前期工序一道不能马虎。

第一次稻田深翻后，有些老乡图方便，放点水进去就不管了，没有灌深水、没有保深水7—10天。这样一来，耕沤灭螟的效果会受影响。

“上面几块田水灌得挺满，这块应该没灌到位吧。”李新庆下到地里，捏了一团干土，“别看就这尖尖上的土，水没淹没到，以后防虫成本就高。多留心！”

“还是专家厉害，一上手就看出了毛病。”程忠仁听得仔细，“傍晚我就把水灌满。”离开前，他俩约好，找时间在育秧基地碰头。

春雨润万物。没过几天，早稻秧苗培育基地，绿油油的秧苗嫩芽一盘盘整齐排列。

“这苗咋样？还满意吗？”李新庆喊上镇上的老农技员徐赞章，把程忠仁叫到了基地。

“一株坏苗都没有，株株壮实。用了啥办法？”程忠仁蹲在秧苗前，好奇地问。

“这都是徐师傅的建议，苗床土消了毒，育秧基质土氮磷钾的配比也做了优化，种子受肥就比较均匀。”李新庆向身旁的徐赞章竖起大拇指。

“过奖了。咱们多关注天气预报，我每天也会在微信群发信息。”徐赞章拍了拍程忠仁肩头说，“有什么不懂的随时打我电话。”

…………

春意渐浓，农时催人。程忠仁的100多亩早稻，迎来栽播的好日子。“开秧栽禾哟！”清脆的吆喝声在田野里回荡。

“万年山好水好，米也好。”李新庆信心满满，“从种子下泥，到收粮进仓，每道程序都必须对得起‘水稻的故乡’。”

从杂交稻到超级杂交稻——

为了百亩连片亩产1200公斤

【课文】

1998年8月在北京召开的第18届国际遗传学大会上和9月在埃及开罗召开的第19届国际水稻会议上，袁隆平发言：由于采取了形态改良与杂种优势利用有机结合的技术路线，中国在培育超级稻方面已走在世界前列。经过中国许多科学家10多年的协作研究，目前技术上的难题已基本解决。袁隆平预计，亚种间超级杂交稻将在近几年内应用于生产，并将在21世纪初大面积生产中发挥巨大的增产作用。

——摘自《语文（高中必修上）》《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》

【现场】

云南蒙自市草坝镇，袁隆平超级杂交水稻示范基地收到了一件从湖南长沙寄来的包裹。拆开一看，是190公斤超级杂交水稻种子。寄件人——国家杂交水稻工程技术研究中心。

种好超级杂交水稻，秧苗质量很重要。农技人员要提前浸种、晒种，防治多种传染病害。在基地，农户也早早准备了育秧材料。倒入基质土、送入秧盘、铺土、浇水、撒种、盖土……一系列工序后，育秧盘送入暗室催芽，再过两天，摆进温室大棚。

“今年育秧引入了暗室催芽环节，种子可以快速整齐出苗。预计4月中旬移栽到大田里。”蒙自市农业技术推广中心高级农艺师杨柳梅是基地项目负责人。她介绍，这次计划育秧3000余盘，是袁隆平超级杂交水稻的新品种“粒两优8022”。

如何挖掘高产潜力？工厂机械化育秧+机械化移栽+人工精确定量栽培……今年，超级杂交水稻高产攻关试验示范项目采用新模式，紧盯秧苗质量数量，为移栽、收获打基础。

草坝镇是当地水稻主产区，气候、水利条件好，有冲击高产的潜力。2017年，示范基地投入使用。袁隆平实地考察，对基地的光、热、气候、水利条件和农田基础设施很是看好。

“良种、良法、良田、良态，袁老勉励我们强化技术措施，用示范基地辐射带动当地提高粮食单产。”杨柳梅说。

是鼓励，更是期盼。蒙自示范基地成立以来，连续4年平均亩产超1100公斤，2023年亩产1186公斤，创下云南省大面积粮食单产纪录。“目前还没有实现百亩连片亩产突破1200公斤，但2022年曾有小面积的亩产达到1205公斤。”杨柳梅说，这证明了这一杂交组合具有高产潜力。

冲，向着1200公斤！近年来，基地科研工作者和农技人员创新总结了一系列栽培技术，如水稻精确定量栽培技术、浅水移栽、精准施肥等。尤其是精确定量栽培技术的推广，将当地杂交稻亩产由750公斤提到1000公斤以上。

“只要基地水稻移栽，村里就组织农户现场观摩，跟着专家学习栽培和管理技术，提高自家的产量。”草坝镇前进村党总支副书记钱永说。

有人好奇，基地产的米去哪了？答案是：当地市场收购。“口感不如精米，一般不直接当主食吃。不过，蒙自是‘过桥米线之乡’，加工厂会买去做米线。”杨柳梅说，随着育种技术进步，近年选育的优质品种在米质和口感上有了显著提升。

本期统筹：蒋雪婕

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2025年03月17日 02 版）

(责编：郝孟佳、李昉)