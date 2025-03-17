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推出政策包，推进“百万英才汇南粤”——

广东多措并举吸引人才就业创业

本报记者  胡  健  李  纵
2025年03月17日09:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　“东西南北中，发展到广东。”求贤若渴的标语在广东省广州市琶洲广交会展馆处处可见。

　　3月16日，2025年全国城市联合招聘高校毕业生春季专场活动启动仪式暨“百万英才汇南粤”春季大型综合招聘会在广交会展馆举行，上千家单位提供5万多个岗位，其中面向博士、博士后的岗位近1万个。活动由人力资源和社会保障部、教育部与广东省委、省政府联合主办。

　　“公司设立‘妈妈食堂’保障员工生活”“入职本公司报销招聘会交通费”……招聘会现场，各家公司广撒“英雄帖”、发布优厚条件。求职者来自全国各地，有的人拖着行李箱来到会场。

　　“招聘会整合粤港澳及10多个省份的人才服务资源，全国超1000所高校毕业生线上线下参与。”广东省人力资源和社会保障厅厅长杜敏琪说。

　　“中山市翠亨新区生物医药业的发展空间和当地给力的人才政策打动了我。”北京大学细胞生物学博士岳秋宇说。在招聘会上，岳秋宇和中山翠亨集团有限公司达成就业意向，入职后可享博士人才生活补贴、入住人才房等。

　　“百万英才汇南粤”行动计划的目标是吸纳100万高校毕业生来粤就业创业。如何把人才留住？广东推出政策包，覆盖就业、创业、安居等环节——

　　高校毕业生到粤东粤西粤北就业，最高可获万元补贴；在站博士后两年最低补贴30万元，出站留粤最高可获36万元安家费；急需紧缺人才享百万元岗位资助……

　　据广东省人社厅统计，目前首期已募集超60万个优质岗位。这些岗位将分批次向社会公布，半导体、人工智能、低空经济等新兴产业岗位占比超七成。

　　“我们完全有信心、有底气实现吸纳100万高校毕业生来粤就业创业的目标。”广东省委人才办负责同志说。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月17日 01 版）

(责编：郝孟佳、李昉)

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