本报记者 赵晓霞

肯雅塔大学孔子学院日前举办第八届“肯尼亚好声音”中文歌唱比赛。图为现场观众参与问答环节。

20岁的茉莉花来自澳大利亚。图为茉莉花（右）和朋友在一起。

本文配图均由受访者提供

卡罗琳是内罗毕大学孔子学院的优秀毕业生之一。图为她在工作。

来自哥伦比亚的蕾蒂（右四）和朋友在一起。

据媒体报道，近日，美国犹他州帕克城高中生劳伦·格里加纳维丘斯在《帕克城纪事报》上撰文细数了学习中文的好处。文章说，帕克城人有学习中文的传统。在所有第二语言学习选项中，中文提供了一些最好的机会，因为中文是世界上使用最广泛的语言之一。

拓展就业机会

劳伦·格里加纳维丘斯提到，学习中文可以提供国际商务、制造业、技术和外交领域的职业机会。此外，随着中国在经济和技术领域实力的持续增长，中文能力在全球职场中的重要性将与日俱增。劳伦·格里加纳维丘斯的感受也是不少海外中文学习者的共识。

在距中国万里之遥的非洲，一些年轻人就通过学习中文获取了独特的就业机会以及在工作选择中的竞争优势。

“中文带给学生实实在在的改变是增加就业机会。这从每年的招聘会上，会中文的人才很抢手就能看出来。”内罗毕大学孔子学院中方院长王尚雪说，“在课程设置上，我们也顺应这种需求，比如2023年我们推动内罗毕大学设立中文师范专业，同时开设中文证书课程、校企合作‘中文+’课程、政府工作人员中文培训、中文俱乐部课程等。可以说，内罗毕大学孔子学院为驻肯尼亚中国企业，培养、输送了很多双语人才。”

内罗毕大学孔子学院是非洲首家孔子学院，于2005年12月揭牌成立。20年来，该孔院的中文学员在规模和人数上持续增加，其中一个重要原因是学习中文可以带来更多发展机会，为就业加分。

目前就职于非洲之星铁路运营公司的卡罗琳就是内罗毕大学孔子学院的一名优秀毕业生，于2010年至2012年在孔院学习中文。她曾是肯尼亚首批女机车司机之一，目前负责调度工作，蒙内铁路轨道上疾驰的列车见证了卡罗琳的成长。“机车驾驶培训是中文授课，中文学习为我对课程的掌握和职业发展提供了巨大的帮助。现在我在调度办公室工作，负责组织和调度机车和司机等，和中国员工的沟通很顺畅。同时，我也会帮助不懂中文的肯尼亚同事进行沟通。”卡罗琳说。

对中文增加就业机会，同在肯尼亚的肯雅塔大学孔子学院中方院长周晓东深有体会。“在肯尼亚的中资企业需要会中文的人才。我们的毕业生到中资企业工作，薪水通常是没学过中文的同等毕业生的两倍。”周晓东说。

周晓东记得有一名来自蒙巴萨的学生家长，带孩子到肯雅塔大学孔子学院参加少儿汉语考试(YCT)。他问家长：“为什么让孩子学中文？”家长答：“学习中文不仅扩大视野，还能带来更多发展机会。”

来自刚果（金）的小伙子朱利安是布隆迪大学孔子学院学员之一。因为布隆迪与刚果（金）为邻，朱利安选择了离自己家乡更近的布隆迪大学孔子学院学习中文。“在刚果（金）的中国公司需要会中文的人。学好中文，我就能找到更好的工作。”朱利安说。

不仅在非洲，在马耳他、泰国、柬埔寨等国家和地区，会中文也是就业优势，这也催生了当地旅游、铁路等行业从业者学习中文的需求。学习中文的需求反过来推动了各类“中文+”课程和培训。

“在柬埔寨，既懂中文又懂专业技能的本土人才是稀缺的。”南京工业职业技术大学相关负责人介绍，不少柬埔寨企业想聘请懂中文的学生去工作。2023年，南京工业职业技术大学与柬埔寨柬华理事总会合作，建成中国职业教育第一所海外应用技术大学——柬华应用科技大学。学校致力于为共建“一带一路”国家的中资企业和当地企业培养既懂中文、又具备精湛技能的人才，目前已卓有成效。

从了解到理解

语言是文化传承发展的重要载体，是表达思想、交流感情、沟通心灵的桥梁纽带，更是了解一个国家的钥匙之一。中文以丰富的信息量和优美的书写方式承载着深厚的文化底蕴和文化内涵，是促进文明对话的桥梁，也为多彩的文明交流互鉴和民心相通注入了活力。

“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。”2022年，在太空执行任务的意大利女宇航员萨曼莎·克里斯托福雷蒂在社交媒体引用中国东晋时期书法家王羲之《兰亭集序》的名句，表达在太空的所见与所想，引发热议。太空中的中国诗句，不仅展现了中文和中国文化的魅力，还展现了文明交流的浪漫。

数据显示，目前全球190多个国家和地区开展中文教育，85个国家将中文纳入国民教育体系，海外正在学习中文的人数逾3000万。

一个个海外中文学习者通过学习中文了解中国的历史和文化，增进了不同文化之间的交流，进而增进了不同文明之间的相互理解和尊重。

来自美国的方龙在去年9月以进修生的身份入读北京大学，开启学术与文化探索之旅，但他的中文学习之旅从读高中时开始。“学习中文拓宽了我的视野，改变了我对世界的认识，也提升了我了解中国、学好中文和中国文化的信心。”方龙认为，学习中文还帮助他学会了一种全新的思维方式，让他对文化多样性有了更加深入的理解，“跨文化的沟通与合作极大地拓宽了我的国际视野，让我能在多元文化背景中更全面地认识世界”。

荷兰姑娘方美美从17岁开始学中文，到现在已逾5年。“我很小的时候就对中国感兴趣。记得那时候不太喜欢看书，但我妈妈给我买了一本关于中国的书，我读得津津有味，一天就读完了，后来还反复读了好几遍。我是真的很喜欢中国文化，也因此在读大学时开始系统学习中文。”

学习中文改变了方美美的生活，她甚至觉得自己“有点像中国人了”。“因为当你学习一门语言时，你也在学习这门语言所承载的文化。可以说，中国已经成为我生活的一部分。学中文前，我不了解中国。学中文后，我改变了之前对中国和中国人的印象，对其有了新的了解和理解。”方美美说，“受我影响，我妈妈也开始看中国电视剧，关注中国。”

来自保加利亚的秋蓉刚从马耳他大学中文专业毕业。说起学中文的初衷，她用“好玩”来描述。2021年，秋蓉迷上了中国电视剧和太极拳，并对中国和中国文化产生了好奇。“中文还很好听，我就想学会这门语言。”秋蓉说。

几年来，秋蓉沉浸在中文的奇妙世界中。“学习中文让我的梦想越来越具体了。如今，我最想做的是将中国文学作品翻译成英语或保加利亚语，和读者分享中国人的勤奋、富有想象力等特点，这是我梦想的一部分。”秋蓉说。

收获珍贵友谊

秋蓉在13岁时，结识了一位中国朋友。但她不会说中文，朋友的英文也不好，交流起来困难重重。“不过我们都没放弃，友谊反倒越来越深厚，这让我深刻感受到语言的魅力。伴随着这段珍贵的友谊，我开始进入中文世界，也收获了越来越多的友谊。”秋蓉说。

正如秋蓉一样，不少海外中文学习者在描述学习中文的收获时，都会提到“认识了来自世界各地的新朋友，增进了友谊”。

来自美国的李晓雨是第二十届“汉语桥”世界大学生中文比赛全球总冠军。在她的眼中，语言很神奇，会一门外语就可以有不同的朋友，可以经历很多新奇、有意思的事。

20岁的茉莉花来自澳大利亚，中文学习之路从大学开启。学习初衷是到中国参加了夏令营之后，真正地对中国有了了解，因此希望深入学习中国文化。

随着茉莉花中文水平的提升，结识了越来越多志同道合的朋友。尤其是她在北京语言大学学习中文期间，不仅认识了中国朋友，还认识了来自其他国家和地区的朋友。“在中国学习期间，有很多让我难忘的人和事，比如我和老师、同学一起逛景山公园，一起到福建参加演出，这些大家一起相处的过程都很美好。不过让我最难忘的是登上了2025年中央广播电视总台春节联欢晚会舞台，和朋友们欢聚一堂，也见到了很多新朋友，是一次特别美妙的经历。”茉莉花说。

来自哥伦比亚的蕾蒂于两年前来到上海，在同济大学攻读环境科学硕士学位。为了提升中文水平，她参加了学校的中文课并结识了新朋友。“中文学习对我来说，非常重要。随着我的中文说得越来越好，我的朋友圈越来越大，我很享受和他们交流的美好。”蕾蒂说。

原本计划在中国学习两年的蕾蒂，决定延长自己在中国的学习时间，如今已经开始攻读博士学位。“在新的项目中，我认识了更多朋友，友谊不仅促进交流，还带来思想上的碰撞。”蕾蒂说。

不少海外中文学习者的中文学习之路从孔子学院开始，在孔子学院开展中文教学的过程中，老师和学生之间、孔院和当地民众之间都结下了深厚的友谊，也将友谊的种子传递至两国的友好交流中。不少学员表示，感恩人生中可以与孔子学院有交集，通过孔院这座桥梁，他们不仅学习了中文和中国文化，还收获了珍贵的友谊。正如孔子学院同仁达成的共识：孔子学院以语言为媒，架起了民心相通的友谊之桥。

(责编：李昉、郝孟佳)