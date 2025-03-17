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“破界”改革 建设新文科（科教视界）

熊 建
2025年03月17日08:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“文科倒闭潮”似乎又添“新证”——复旦大学要动“大手术”，将文科招生比例从百分之三四十降到百分之二十。乍看刺眼，细究方知此非孤例，但绝非一般理解上的“弃文从理（工）”。

　　日前，该校校长金力在接受媒体采访时表示，这是复旦“教育教学3.0版”改革一环。自从1952年院系调整，复旦成文理综合高校；再到2000年合并医科，三足鼎立；直至今朝再推“四轮驱动”，文理医工并进，复旦大学的学科改革一直在路上，而且是与国家整体教育改革、经济社会发展趋势相匹配的。此次所谓“削文”，实为学科结构之优化升级，符合教育改革逻辑——现有文科教师占比近四成，诚如金力所言：“一个大学不能为了满足老师的工作量，就决定它的办学方向，这个是错的。”

　　复旦此举，热议四起。不过放眼全球，文科收缩并非“中国特色”。

　　2024年，美国哈佛大学本科生学院取消了至少30门课程，涉及20多个系，大多是文科专业；同一年，英国肯特大学宣布逐步淘汰6个学科领域的课程，包括艺术史、人类学、健康与社会关怀、新闻学、音乐与音频技术、哲学和宗教研究；甚至早在10年前，日本国立大学就开始“去文科化”了。国内亦不例外，新闻很多，兹不赘述。

　　究其根源，时代使然。这些年来，人工智能革命正在重塑就业市场。ChatGPT写文案、DeepL当翻译、DeepSeek作论文，使得很多文科岗位式微，甚至面临被替代的前景。智联招聘日前发布的《2025年春招市场行业周报（第一期）》显示，春招首周，人工智能行业求职人数同比增速达33.4％，位居行业第一；人工智能工程师的求职增速达69.6％，位居职业榜首，平均招聘月薪超过2万元。与之相对应的则是传统文科生求职难。高校如船，须随风向调帆，调整专业设置是题中应有之义，也是对学生负责的表现。

　　如此一来，岂不是坐实了“文科无用论”？换个角度看，文科招生比例下降，未必是悲歌，或者说经过阵痛之后，我们又会听到“阿佤人民唱新歌”。

　　消极者担忧的是，人文精神或将凋零。对此历史已经反复证明了，不必杞人忧天。而且文科的进黜，与人文精神的兴退，也不一定是一一对应的关系。

　　2000多年前，那时中国的君子要学六门学科——礼、乐、射、御、书、数。硬套的话，礼乐和书法是文科；射箭驾车需要掌握一些技术和工艺，勉强称得上工科；数是数术，算是理科的意思吧。这么一看，我国最早的“高等教育”已经是兼综文理工了。而人文精神恰恰在这一时期，也就是先秦时期大爆发，成就了轴心时代的伟业。后来读书人死磕四书五经，倒是纯文科，社会思潮却长期停滞不前，人文精神受到极大禁锢。再后来，德先生、赛先生来了，文科比重再次下降，中国社会反而迎来新生。

　　再把目光转到今天，解剖复旦这只“麻雀”就会发现，此番“削量”实为“提质”。该校党委书记裘新称，文科仍是旗帜、是优势，只不过将加快新文科建设，强化提炼理论的能力，基于实证研究作出精深管用的阐释。也就是说，此变将倒逼文科革新。未来，或者历史学会引入数字人文，法学将拥抱AI判例分析，哲学则探索认知科学——此谓“新文科”。目前复旦116门AI课程，皆与专业相结合，非纯技术课。由此可知，文科不死，只是不断涅槃重生。

　　学科调整，影响最大的莫过于焦虑的文科生，而出路唯在“破界”。其一，拥抱新技术，借新工具突围，新闻系用算法写稿，社会学以大数据建模。其二，交叉赋能，“数智+法律”“AI+艺术”，复合型人才最抢手。其三，深耕精品。哲学、历史若做到顶尖水准，仍可成为大家，文科老根不光不会动摇，还能发出新枝叶。

　　正如复旦民间校训“自由而无用”所言，“无用”恰是“大用”。但“无用”不等于无为，要成就“大用”，文科生必须练就批判思维，升级文化洞察力。所以，今后上大学选文科，实际上选的是“元能力”。

　　变者恒常，文脉不息。改革如园林修剪，去冗枝，催新芽。复旦此次文科改革只是一个崭新的开始。

(责编：李昉、郝孟佳)

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