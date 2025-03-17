本报记者 周姝芸

山东大学“国家卓越工程师学院”学生开展机器人研究。

本文图片均由学校提供

山东大学学生制备柔性氧化物薄膜晶体管。

山东大学学生在山东非金属材料研究所实践。

山东大学获批“国家卓越工程师学院”后，依托材料科学、工程学等优势学科，突出多学科交叉融合优势，在新一代信息通信技术、新材料、网络安全、智慧能源等领域发力，着力培养具有技术创新能力的卓越工程师。

该学院注重产学研紧密结合，支持学生在项目中实践。他们中有的参与了密码算法自动化评估平台的研发，有的奋战在高原铁路一线，有的深入芯片头部企业，均服务于国家重大战略。

展开印象深刻的实习

张清是山东大学国家卓越工程师学院2023级硕士生，研究方向聚焦智能机器人系统与柔性感知技术开发。近期，张清走进了比亚迪半导体第六事业部，展开了一份令他印象深刻的实习。

“在校企联合培养期间，我有幸参与车规级MCU芯片研发项目，主要负责汽车闪存芯片查错纠错模块的设计开发工作。”张清介绍，“该模块旨在为车载电子控制单元构建起稳定的数据防护体系。虽然现在芯片还没正式投产，但通过仿真验证，我们已经极大地降低了误码率和数据出错概率，提高了车辆的安全等级。”

“最令我振奋的是技术成果的产业化前景。”张清说，“每当我想到，未来某款新能源汽车可能因我们的算法优化而提升运行安全性时，成就感油然而生。”

崔小山（化名）是国家卓越工程师学院2023级直博生，学习网络与信息安全，主要研究方向为对称密码算法设计与分析，目前入企实习。他坦言：“能够利用自己的知识为国家网络通讯安全出一份力，我感到无比自豪。”

山东大学常务副校长、国家卓越工程师学院院长吴臻介绍，为了高标准建设国家卓越工程师学院，学校在人财物等方面加大支持力度。“比如，我们设立了专项运行经费，用于保障学院高质量运行。学校还对晶体材料国家重点实验室、隧道工程灾变防控与智能建养全国重点实验室等5个国家级平台提档升级，建成类企业级别仿真环境的工程师技术中心，让学生在‘真’环境中研究‘真’问题。”

“学院还依托人工智能，联合学科交叉中心，布局‘AI+’生成式学科交叉公共资源平台。”山东大学研究生院副院长、研工部副部长，国家卓越工程师学院执行院长韩勃说，“例如学院打造了AI通识课体系，以数字技术助力培养新时代新质人才。”

研讨学习真实案例

加强卓越工程师培养是一项系统工程。韩勃介绍，学校注重产学研紧密结合，支持学生“在做中学”。“学院以项目制育人为导向，将企业技术难题转化为适合人才培养的课题，推动学生开展沉浸式入企实践，并与联培企业共同制定定制化课程开发以及双导师制工程实践计划。”韩勃说。

实习的第一天，崔小山的导师就带领他深度参观了生产一线。“令我印象最深的，是网络线缆连接着一台台机器，像蛛网般的场景。纸上抽象的算法代码成为有形实体，我曾经对算法虚无缥缈的印象在此时具象化。同时，我感到深深震撼，很荣幸能在工作中为此付出青春和汗水！”

推动人才创新方面，企业发挥了什么样的作用？中国兵器工业集团与山东大学国家卓越工程师学院共同开展联合培养项目，孔国强是中国兵器工业集团第五三研究所总工程师。他说，在培养过程中，真正实现了产学研的闭环。

“例如，在培养工程博士冯建顺的项目中，我与山东大学导师共同尝试开发一种复合材料结构的工艺改进方法，从而实现产品设计与实际应用的高效对接。”孔国强说，“双方导师共同搭建了联合课题小组，针对具体问题，指导学生通过企业提供的项目和资源，攻克了关键技术难题，我们将其科研成果应用到具体的装备上。”

“学校科研侧重于理论探索与创新，而企业研发则聚焦于市场需求和工程落地。”张清通过在比亚迪的实习经历，分享了自己的体会，“不同于校园课题中基于理想化模型的开发，企业研发需要建立多层防护机制，每个设计节点都要经过硬件、工艺、测试等多部门协同评审，既要考虑标准工艺窗口的波动性，也要预判极端环境条件下的可靠性风险。这种严谨的工程思维深刻影响了我，我意识到在汽车电子领域，零缺陷交付往往比单纯的技术突破更具价值。”

张清说，定期举办的“失效案例分析研讨会”让他很受启发。“在案例研讨会上，工程师团队会针对流片过程中暴露的芯片缺陷进行溯源分析，定位问题环节，并提出改进措施，例如某款微控制器（MCU）的双向输入输出端口失效，是没考虑到各种情况的电压上拉。我们会将问题写进设计规范检查里，避免再次发生。研讨会的经历让我认识到，现实比理论更为复杂，构建可信赖的科技产品，服务千家万户，是卓越工程师的必备素质之一。”

崔小山表示：“在企业的工作中，我学习到了很多在学校无法接触到的知识，认识到了对称加密算法在工业领域和国家安全中的重要作用。期待顺利完成学业，在工作岗位上发挥所长。”

(责编：李昉、郝孟佳)