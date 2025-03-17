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“人工智能+”解锁未来无限可能

2025年03月17日08:43 | 来源：光明日报
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原标题：【光明时评】“人工智能+”解锁未来无限可能

今年全国两会期间，人工智能驱动未来发展是备受关注的热点话题。今年《政府工作报告》也明确提出，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备，引发广泛关注。

人工智能作为当今时代最具变革性的技术力量，正以前所未有的速度推动经济社会发展。人工智能不仅带来“AI for Science”的科学研究新范式，更带来工程智能（AI for Engineering）的范式变革，这将推动解决与人们生活息息相关的工程技术难题，加速成果从实验室走向社会，服务智慧交通、智能建造、智慧医疗、智慧城市以及社会治理等领域，为人类创造更加高效、便捷、安全的生活。

比如，在智能建造领域，通过生成式人工智能设计算法、构建多智能体建造过程动态仿真数字底座、智能化改造升级大型自主无人施工机械装备、研发具身智能感知机器人等一系列人工智能赋能建造业的创新实践，全面服务我国超大城市韧性安全治理，支撑国家重大战略工程的高效安全建设，并助力开拓极地、深海、地外开发等未来极端环境建造。在智能医疗领域，通过人工智能辅助影像分析，得以实现精准诊疗和个性化治疗方案、远程诊疗，微纳手术机器人、可穿戴具身智能康复设施等核心技术也加速广泛应用，这都将极大提升医疗服务的效率与精准度，为我们勾勒了人工智能赋能下的诊断、治疗、康复全流程医疗服务更大的想象空间。在智慧交通领域，发挥大模型数据对齐理解、仿真推演和策略生成等功能优势，结合交通运行数据、历史交通事故数据等海量信息资源，开发交通垂域大模型，可以帮助我们攻克交通态势推演、致因分析、风险诊断、信息安全、改善方案、智能决策等关键技术，破解交通事故智能准确定责难题，降低因事故引起的交通延误。

智创未来，人工智能正引领社会迈向更加智慧、包容与可持续的明天。同济大学主动识变、积极应变，提出工程智能（AI for Engineering）的思路，推动人工智能赋能新工科建设，实施《人工智能赋能学科创新发展行动计划》，加速搭建科学技术到产业应用的桥梁，为智能建造、城市安全、智慧交通、智能车辆、智慧医疗、社会治理提供面向未来的技术解决方案。与此同时，针对人工智能需要的本体技术、场景应用、系统集成和社会治理四类人才，联合多所高校共同建设人工智能工程技术课程体系（ELITE），构建新工科专业知识图谱与知识模型，搭建AI4E（工程智能）教学创新实训平台，构建系统化AI4E教师素养与胜任力培训体系，培训万名AI+新工科教师，创建人工智能人才培养的新范式，为教育强国建设、实现中国式现代化注入源源不断的动力。

（作者：郑庆华，系中国工程院院士、同济大学校长）

(责编：李昉、郝孟佳)

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