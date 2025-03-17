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青藏高原发现地衣新属

2025年03月17日08:32 | 来源：科技日报
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原标题：青藏高原发现地衣新属

记者16日从中国科学院昆明植物研究所获悉，该所科研团队近期在青藏高原地区发现了地衣新属——“扁盘衣属”，并确认该属包含3个全新物种及5个分类新组合，为揭示“世界屋脊”生物多样性提供了新的例证。相关成果发表在国际期刊《真菌学杂志》。

据介绍，长期以来，地衣具有离散圆盘形子囊盘生殖结构的物种，均被归入散盘衣属。但通过对比青藏高原东部地区采集的数百份标本，科研团队发现该属下的地衣存在两个特征迥异的类群：一类的下表面呈橘黄色，另一类为白色。通过开展多基因系统发育分析，结合形态学观察，研究人员最终确认白色下表面类群应独立为新属，其模式种“盾形扁盘衣”具有典型盾状结构，在野外通过肉眼即可辨识。

据介绍，目前确认的8个扁盘衣属物种中，除新发现的褐肝扁盘衣、盾形扁盘衣、薄叶扁盘衣3个新种外，还包括从散盘衣属重新分类的5个物种。这些地衣主要分布在海拔3000米以上的特殊生境，集中分布在四川、云南、青海三省交界的高山峡谷或林缘地带，常附着于苔藓层或土壤表面。

新发现不仅修正了延续百余年的传统分类体系，也进一步凸显了青藏高原作为物种分化热区的特殊地位。科研团队认为，应加强对高原边缘地带生态系统的保护，这些区域可能是新物种分化的重要“摇篮”。（记者赵汉斌）

(责编：郝孟佳、李昉)

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