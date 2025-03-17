原标题：江苏昆山面向全球发布120项技术需求榜单

记者从江苏省昆山市科技局获悉，为进一步推动科技创新和产业创新深度融合，该市出台了《关于进一步深化实施昆山市祖冲之攻关计划三年行动方案（2025—2027年）》（以下简称《方案》），并于3月14日面向全球发布祖冲之攻关计划“揭榜挂帅”需求榜单，涉及120项技术需求，榜单金额达15.5亿元。

工业机器人线扫技术、透明玻璃纸解决防潮打皱、核医学自动给药系统……记者梳理后发现，榜单上的需求技术既涵盖装备制造、电子信息这两大昆山的主导产业，又包括新能源、新材料等战略性新兴产业和未来产业，120项技术需求都来自企业研发和生产一线。

政府搭台，企业出题，高校院所破题。早在2019年，昆山就启动实施了祖冲之攻关计划，引导企业需求与高校成果精准匹配，开展关键核心技术攻关。截至2024年年底，累计实施祖冲之攻关项目692项，激发企业新增投入158.7亿元，组织超2000家次企业与各地高校院所开展产学研精准对接活动超800场，达成“揭榜”合作项目884项。

2022年，昆山出台“祖冲之攻关计划3.0版”，提出完善技术经纪服务、推动大院大所合作、打造科创智囊智库等“3+X”创新举措。

如今，这一政策再度升级。昆山市科技局副局长张东营介绍，新一轮《方案》提出，聚焦15条重点产业链，实施“产学研融通”“前沿技术攻关”“攻关成果转化”“创新要素集聚”四大工程，构建“需求—攻关—转化”的全流程服务链和“验证—中试—孵化”的全过程创新链。（记者苏雁、通讯员姬尊雨）

(责编：李昉、郝孟佳)