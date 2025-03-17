原标题：科学家揭秘锁阳种子传播途径

记者从内蒙古大学生命科学学院获悉，该院陈贵林教授团队发现，甲虫与蚂蚁合作，共同完成了荒漠生态系统中药用寄生植物锁阳种子的传播，从而首次揭示了锁阳种子的传播机制，为荒漠生态系统生物多样性保护提供了新的证据，也为保护和管理锁阳种群提供了新的视角。

研究团队发现，锁阳种子的传播机制是多阶段的，由甲虫与蚂蚁合作完成，是场有趣的生命接力过程。甲虫在春夏季清晨和傍晚活动，它们会啃食锁阳的种子，并将种子带离母株。甲虫在食用锁阳种子后，会将种子完整地排出体外，这些种子依然保持活力，有的则会在其粪便中发芽。而蚂蚁则在白天活动，主要消耗甲虫带离母株后锁阳种子外部的“脂质体”，并将种子运回地下的巢穴中储存，这为种子保存及萌发提供了一个相对稳定的环境。

“这种多阶段的传播机制不仅提高了种子的传播效率，还增加了种子在适宜环境中萌发的机会。”陈贵林介绍，锁阳与甲虫、蚂蚁之间的这种奇妙关系，展示了自然界中生物间的精妙合作，通过这种独特的种子传播方式，锁阳能够在恶劣的沙漠环境中生存和繁衍。

此外，该团队还发现锁阳种子的气味在沙漠中具有重要的生存意义。它能吸引甲虫与蚂蚁这两类关键昆虫，促使它们将种子带离母株，从而减少同种植物之间的竞争。这为沙漠生态系统的保护提供了更多科学依据。（记者高平、王潇）

(责编：李昉、郝孟佳)