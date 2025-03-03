原标题：一生献给祖国智慧农业

2月28日晚，中国农业工程学界的一盏明灯悄然熄灭。我国著名农业工程学家、教育家，中国工程院院士，中国农业大学信息与电气工程学院教授汪懋华因病医治无效，永远地离开了，享年93岁。

这位被尊称为“中国智慧农业开拓者”的科学家，用一生诠释了“把论文写在祖国大地上”的铮铮誓言。他所展现出的科学家精神，将永远激励着后来者。

农业电气化领域首批“海归”人才

1932年11月11日，汪懋华出生于广东兴宁的一个贫寒家庭。一家老小的生计，全靠母亲的一台缝纫机艰难维持。这样清贫的生活，不仅塑造了他吃苦耐劳的品德，还让他无比珍惜读书机会。在学生时代，他的成绩始终名列前茅。

在兴宁一中读初中时，他与后来成为中国科学院院士的王佛松成为同桌，两人天资聪颖且勤奋好学，既互相勉励，又暗自比拼。王佛松曾这样回忆：“我们两人同桌是在1944年，因为担心受到日军轰炸，兴宁一中从城里搬到城外，离我家仅3里路远，我11岁、他12岁，记得是按高矮排座位的。”在王佛松的印象中，汪懋华读书极为用功。后来，两人分别考上武汉大学和中国农业大学，“一桌两院士”的佳话在家乡传扬开来。

1951年至1956年，汪懋华就读于北京农业机械化学院（现中国农业大学），毕业后留校工作。1958年，他被国家选派赴莫斯科留学，仅用一年时间自学完9本俄文教材。最终，他以全优成绩获得技术科学副博士学位，成为新中国农业电气化领域的首批“海归”人才。

被誉为“中国智慧农业的灯塔”

归国后，汪懋华扎根母校。1978年，他牵头创建我国首个农业自动化研究室，带领团队攻克“微电脑孵化机控制器”技术，让北京西山孵化设备厂的产品跻身国家星火科技进步奖。20世纪90年代，当国际学界提出“精细农业”概念时，他敏锐意识到信息技术将颠覆传统农业，率先在国内创办“精细农业研究中心”，推动北斗导航、5G通信等技术与农田管理深度融合，被业界誉为“中国智慧农业的灯塔”。

“汪院士作为信电学院的缔造者和新时代发展智慧农业的主要推动者之一，为学院乃至全国农业工程学科的建设和发展殚精竭虑、不辞辛劳，作出了不可磨灭的贡献。”汪懋华的弟子、中国农业大学信息与电气工程学院院长张漫缅怀道。

汪懋华的学术视野从未局限于一国一地。他担任联合国粮农组织专家期间，推动中国农业工程标准与国际接轨。2024年，92岁高龄的他以视频形式亮相韩国济州岛国际学术会议，代表中国接过国际农业与生物系统工程学会（CIGR）终身成就奖杯——这是该组织成立94年来首次授予华人科学家。美国堪萨斯州立大学曾这样评价他：“用半个世纪的耕耘，让世界重新认识了中国农业工程的创新力量。”

坚持每周给本科生上课

在60余载的教学生涯中，汪懋华培养了大量优秀人才，桃李满天下。

“汪老师的课从来不用PPT，一支粉笔就能把物联网讲得明明白白。”即便当上副校长、评上院士，汪懋华仍然坚持每周给本科生上课。

“汪院士的课件永远比我们早更新一代。”张漫回忆，即便在病榻上，老师仍通过视频指导博士生修改论文。60余载教学生涯，汪懋华培养了百余名硕士、博士，其中许多人已成为农业信息化领域的领军者。在2024年举办的汪懋华院士立德树人研讨暨九十二岁华诞座谈会上，他寄语青年教师：“科技创新没有捷径，要把实验室建在田间地头。”

年少时，汪懋华的大女儿与父亲一起随学校辗转搬迁。她回忆说：“我始终记得，父亲不忘初心，坚守在农业工程科研工作的第一线。成年后，我有幸与父亲共同开展农业工程科研工作，他的严谨学风、高尚品德和无私奉献精神，一直是我学习和工作的榜样。父亲的教诲和精神，将永远照亮我前行的道路。”（记者 马爱平）

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