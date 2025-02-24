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中国科学院大学新学院迎来首批学生

2025年02月24日14:36 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月24日电 （记者郝孟佳）22日，中国科学院大学前沿交叉科学学院正式迎来首批学生，来自69个学科专业的368名在读博士生在雁栖湖校区完成报到。据悉，该学院以“推进学科交叉融合与交叉学科孵化建设”为核心使命，聚力培养新时代交叉融合的复合型、创新型、高层次人才。

2024年起，国科大前沿交叉科学学院实施急需紧缺领域博士专项招生和培养工作，主要面向集成电路、人工智能、量子科技、生物制造、星际航行等关键核心技术“卡脖子”领域，以超常规培养方式，快速培养一批能迅速投身于重大科技任务或产业创新一线的高质量急需紧缺人才。

据介绍，国科大前沿交叉科学学院遴选首批导师855人，涉及数学、计算机科学与技术、集成电路科学与工程、控制科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术、物理学、化学、光学工程等23个一级学科，先期开设《人工智能原理：模型与算法》《模式识别与机器学习技术》《半导体物理与器件物理》《高等集成电路设计与EDA》《先进集成电路制造工艺》等学科核心课程。

(责编：李昉、熊旭)

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