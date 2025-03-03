原标题：培养更多懂科技有担当的“新农人”

实现农业农村现代化，关键在科技、在人才。持续培养农业科技人才服务农业强国建设，亟待培养更多懂科技有担当的“新农人”。为此，应努力厚植农业科技人才的家国情怀，不断激发农业科技人才的创新活力，积极完善农业科技人才的成长体系，激励更多农业科技人才砥砺报国之志，主动担负起时代赋予的使命责任。

厚植农业科技人才的家国情怀

培养更多懂科技有担当的“新农人”，呼唤更多农业科技人才立足国家整体利益和民族复兴伟业，将个人发展与国家需求紧密结合，从而不断提升我国农业综合竞争力。

从实践来看，农业科技人才想脱颖而出，需要在练就过硬本领的同时，始终心怀“国之大者”，以强农兴农为己任。为此，可鼓励更多农业科技人才积极响应国家乡村振兴战略需要，勇于承担扎根农村、服务农业的职责使命，找准研究方向重点，聚焦国家重大战略需求和产业发展的迫切需要，自觉践行并弘扬科学家精神，加强基础研究和应用基础研究，始终把公益属性放在首位，积极投身农业生产和乡村振兴事业，抢占农业科技创新制高点，真正把论文写在大地上，提升农业科技原始创新能力。

农业科技人才要瞄准关键生产要素，突破重点核心技术，持续增强粮食等重要农产品供给保障能力，在凝心聚力服务“三农”大局上发挥更大作用。比如，在保障落实构建新发展格局、服务创新驱动、推进乡村全面振兴等重要任务中，着力找准农业科研工作的切入点和发力点，特别是在优质高产新品种选育、绿色高效生产技术研发、农业机械化智能化等方面持续发力，以更加奋发有为的精神状态履职尽责，全力以赴助力稳产保供，全方位夯实国家粮食安全根基。

激发农业科技人才的创新活力

培养更多懂科技有担当的“新农人”，需要更多农业科技人才聚焦国家粮食安全，始终将人民群众的利益置于首位，在守正创新中因地制宜地将着力点放在传统种养产业转型上。

一方面，农业科技人才要坚持大食物观，以系统思维和全局视野聚合技术创新力量，通过种业创新带动农业领域新质生产力发展，确保人民群众的饭碗子、菜篮子牢牢端在自己手里。与此同时，发挥自身所长，有效推动农业科技创新和农村科技进步，更好推广新农业技术，创新科技服务方式，从而不断提升广大农业科技人员的能力，增强农产品竞争力，助力更多农民增收。

另一方面，深化农业科技体制机制改革，健全农业科技创新体系，破除制约农业科技创新的体制机制障碍，让更多农业科技人才无后顾之忧地扎根田间地头，了解更多农民的生产诉求，激发农业科技人才的创新活力。比如，探索打破部门分割和区域限制，强化产学研优势互补、协同攻关，提升农业科技创新整体效能。更好发挥科研机构作用，优化科研组织方式，提高创新效率，完善成果转化机制，实现多出成果、快出成果、出好成果。还可深入开展“科技帮扶”“乡村帮促”，通过农业科技惠民实效，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感，让人民群众享受到更多农业科技发展带来的成果。

完善农业科技人才的成长体系

农业科技人才培养是一项长期的系统工程，培养更多懂科技有担当的“新农人”，有赖于创新育才用才良方，完善农业科技人才的成长体系，将各类优势有效转化为培养农业科技人才的强大动力。

构建高质量的农业科技人才培养体系。比如，面向新农业、新农村、新农民、新生态，涉农高校可持续深化新农科建设，优化调整学科专业结构，构建动态课程调整机制，充分利用学科交叉融合成果，强化专业与农业产业的紧密对接，提升人才培养与农业强国建设需求的契合度。在农业科技人才培养过程中，注重通识教育与跨学科领域并重，促进自然科学与人文社会科学的融会贯通，完善多元化课程体系，培养和输送一批下得去、留得住、用得上的复合型人才。同时，将思政课程与各类专业课程相结合，将知农爱农、强农兴农的理念贯穿于思政课程和各类课程的教学与实践中。通过将课堂学习与乡村实践紧密结合，构建以能力培养为核心的实践教学体系，推进全员、全程、全方位育人。

持续提升农业科技人才的综合素质与专业能力。比如，着力建立健全农业科技人才评价体系，打破“唯论文、唯职称”的传统评价机制，以创新能力、成果质量及贡献度作为关键评价指标，充分激发农业科技人才的创新创造活力。同时，加强农业科技人才的交流与合作，建设一批产教融合、协同创新的示范基地；搭建国内外农业科技人才交流平台，积极引进国外先进的农业科技理念和技术，形成一批产学研用一体化的创新联合体。通过政策引导、资金扶持、项目带动等多种方式，营造农业科技人才辈出、创新活力迸发的良好局面。

当前，大量农业科技人才正在广袤乡村埋头苦干、奋勇前行，当务之急是多措并举，使其在推进乡村全面振兴中展现积极作为，实现自我价值，从而吸引更多人尤其是青年人主动投身农业科技研究，成为懂科技有担当的“新农人”。

（作者：崔明浩，系辽宁省委党校〔辽宁行政学院、辽宁省社会主义学院〕统战理论教研部主任、副教授）

(责编：李昉、李依环)