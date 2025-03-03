打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

培养更多懂科技有担当的“新农人”

2025年03月03日08:36 | 来源：光明日报
小字号

原标题：培养更多懂科技有担当的“新农人”

实现农业农村现代化，关键在科技、在人才。持续培养农业科技人才服务农业强国建设，亟待培养更多懂科技有担当的“新农人”。为此，应努力厚植农业科技人才的家国情怀，不断激发农业科技人才的创新活力，积极完善农业科技人才的成长体系，激励更多农业科技人才砥砺报国之志，主动担负起时代赋予的使命责任。

厚植农业科技人才的家国情怀

培养更多懂科技有担当的“新农人”，呼唤更多农业科技人才立足国家整体利益和民族复兴伟业，将个人发展与国家需求紧密结合，从而不断提升我国农业综合竞争力。

从实践来看，农业科技人才想脱颖而出，需要在练就过硬本领的同时，始终心怀“国之大者”，以强农兴农为己任。为此，可鼓励更多农业科技人才积极响应国家乡村振兴战略需要，勇于承担扎根农村、服务农业的职责使命，找准研究方向重点，聚焦国家重大战略需求和产业发展的迫切需要，自觉践行并弘扬科学家精神，加强基础研究和应用基础研究，始终把公益属性放在首位，积极投身农业生产和乡村振兴事业，抢占农业科技创新制高点，真正把论文写在大地上，提升农业科技原始创新能力。

农业科技人才要瞄准关键生产要素，突破重点核心技术，持续增强粮食等重要农产品供给保障能力，在凝心聚力服务“三农”大局上发挥更大作用。比如，在保障落实构建新发展格局、服务创新驱动、推进乡村全面振兴等重要任务中，着力找准农业科研工作的切入点和发力点，特别是在优质高产新品种选育、绿色高效生产技术研发、农业机械化智能化等方面持续发力，以更加奋发有为的精神状态履职尽责，全力以赴助力稳产保供，全方位夯实国家粮食安全根基。

激发农业科技人才的创新活力

培养更多懂科技有担当的“新农人”，需要更多农业科技人才聚焦国家粮食安全，始终将人民群众的利益置于首位，在守正创新中因地制宜地将着力点放在传统种养产业转型上。

一方面，农业科技人才要坚持大食物观，以系统思维和全局视野聚合技术创新力量，通过种业创新带动农业领域新质生产力发展，确保人民群众的饭碗子、菜篮子牢牢端在自己手里。与此同时，发挥自身所长，有效推动农业科技创新和农村科技进步，更好推广新农业技术，创新科技服务方式，从而不断提升广大农业科技人员的能力，增强农产品竞争力，助力更多农民增收。

另一方面，深化农业科技体制机制改革，健全农业科技创新体系，破除制约农业科技创新的体制机制障碍，让更多农业科技人才无后顾之忧地扎根田间地头，了解更多农民的生产诉求，激发农业科技人才的创新活力。比如，探索打破部门分割和区域限制，强化产学研优势互补、协同攻关，提升农业科技创新整体效能。更好发挥科研机构作用，优化科研组织方式，提高创新效率，完善成果转化机制，实现多出成果、快出成果、出好成果。还可深入开展“科技帮扶”“乡村帮促”，通过农业科技惠民实效，持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感，让人民群众享受到更多农业科技发展带来的成果。

完善农业科技人才的成长体系

农业科技人才培养是一项长期的系统工程，培养更多懂科技有担当的“新农人”，有赖于创新育才用才良方，完善农业科技人才的成长体系，将各类优势有效转化为培养农业科技人才的强大动力。

构建高质量的农业科技人才培养体系。比如，面向新农业、新农村、新农民、新生态，涉农高校可持续深化新农科建设，优化调整学科专业结构，构建动态课程调整机制，充分利用学科交叉融合成果，强化专业与农业产业的紧密对接，提升人才培养与农业强国建设需求的契合度。在农业科技人才培养过程中，注重通识教育与跨学科领域并重，促进自然科学与人文社会科学的融会贯通，完善多元化课程体系，培养和输送一批下得去、留得住、用得上的复合型人才。同时，将思政课程与各类专业课程相结合，将知农爱农、强农兴农的理念贯穿于思政课程和各类课程的教学与实践中。通过将课堂学习与乡村实践紧密结合，构建以能力培养为核心的实践教学体系，推进全员、全程、全方位育人。

持续提升农业科技人才的综合素质与专业能力。比如，着力建立健全农业科技人才评价体系，打破“唯论文、唯职称”的传统评价机制，以创新能力、成果质量及贡献度作为关键评价指标，充分激发农业科技人才的创新创造活力。同时，加强农业科技人才的交流与合作，建设一批产教融合、协同创新的示范基地；搭建国内外农业科技人才交流平台，积极引进国外先进的农业科技理念和技术，形成一批产学研用一体化的创新联合体。通过政策引导、资金扶持、项目带动等多种方式，营造农业科技人才辈出、创新活力迸发的良好局面。

当前，大量农业科技人才正在广袤乡村埋头苦干、奋勇前行，当务之急是多措并举，使其在推进乡村全面振兴中展现积极作为，实现自我价值，从而吸引更多人尤其是青年人主动投身农业科技研究，成为懂科技有担当的“新农人”。

（作者：崔明浩，系辽宁省委党校〔辽宁行政学院、辽宁省社会主义学院〕统战理论教研部主任、副教授）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部