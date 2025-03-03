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培养更多德技双馨的高技能人才

2025年03月03日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：【光明论坛】培养更多德技双馨的高技能人才

近期，中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，明确提出“加快建设现代职业教育体系，培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才”。培养新时代大国工匠，既要着重提高学生专业技能水平，也应注重培养学生的工匠精神。在这一过程中，高等职业教育责无旁贷，也大有可为。

毋庸讳言，当前一些高职院校“重技能显性成果、轻素养隐性培育”等问题依旧存在，在加强校企协同育人机制与人文素养教育的黏合性，加强人文素养教育的系统性、连贯性以及职业适应性等方面，仍有不小的提升空间。破解这些难题，须因地制宜，努力探索构建新时代高职院校人文素养教育新范式。

在高职院校人文素养教育改革中，应以产教融合为基础，以校企协同育人机制为纽带，将传统工匠精神中的文化基因与现代职业教育更好结合，使人文素养教育从“附加项”转为“必选项”，实现专业赋能与文化育人的有机统一，构建具有“匠心”特色的高职院校人文素养教育新范式。

“以文化人”的育人方略，是高职院校人文素养教育新范式的立足点，也是立德树人根本任务的具象化呈现。其教育内容应涵盖社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、人文精神、职业精神、职业文化等。系统性的人文素养课程体系及连贯性的课外文化育人路径，是构建高职院校人文素养教育新范式的共同着力点，二者结合将有力提升人文素养教育的职业适应性，切实培养学生“尽忠职守、报效祖国”的优秀品质，“踏实肯干、精益求精”的敬业精神，“勇于创新、与时俱进”的职业素养，引导学生成长为德技并修的新时代高技能人才。

系统性的人文素养课程体系应涵盖文学、历史、哲学等人文素养基础知识，同时融入工匠精神、职业道德等职业素养教育。一方面，在公共必修类课程中，将人文素养培育与专业特色相融合，开发融合行业历史、工匠精神案例的校本课程资源，涵养学生的工匠精神，使学生具备坚定的工作信念、强烈的责任心、独立的思考能力。另一方面，在公共选修类课程中，充分发掘典籍、技艺、民俗等中华优秀传统文化资源，融入职业文化、融通工匠文化、融合地域文化，加强社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化教育，培养学生的文化认同感，增强文化自信。

连贯性的课外文化育人路径是人文素养课程体系的进一步延伸，应积极整合校内外资源，为人文素养课程体系添砖加瓦。比如通过“劳模工匠进校园”活动、匠人主题文化展览、校企共建人文实训基地、行业（企业）导师授课等形式，将地域内的优秀企业文化融入人文素养教育过程，以职业文化传承“工匠情”，坚定学生技能报国的初心。还可深挖红色文化资源，通过政校企合作共建博物馆、文化馆等形式，构建红色文化育人体系，以红色文化激励学生追梦逐梦。

构建具有“匠心”特色的高职院校人文素养教育新范式，数字化转型是重要发力点，也是适应现代职业教育发展的必然趋势。应整合人文素养课程数字教学资源，建立人文素养图谱，形成分阶段人文素养培育指标体系，实现人文素养教育的阶梯式推进，增强教学过程的灵活性，提高学生的学习效率。可充分利用多元化的数字课程平台、AI教学工具、大数据分析技术等，结合不同专业的特色，还原真实文化场景，增强文化沉浸感。此外，还可探索国际化教育模式，利用“职教出海”契机，不断拓宽人文素养教育的国际视野。

技以载道，匠心筑梦。实现专业赋能与文化育人的有机统一，推动高职院校人文素养教育范式更新，将助推加快构建高水平的现代职业教育体系，培养更多德技双馨的高技能人才。

（作者：陈怡静，系广西工业职业技术学院教师）

(责编：李昉、李依环)

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