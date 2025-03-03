原标题：江苏出台办法鼓励重大原创突破

日前，新修订的《江苏省科学技术奖励办法》正式实施。办法进一步完善科技奖励制度，提高奖励质量和水平，发挥科技奖励对科技创新的引导和推动作用，对建设高水平科技强省，因地制宜发展新质生产力，着力打造具有全球影响力的产业科技创新中心具有重要意义。

此次新修订的办法，最大的亮点是将对科学技术成果的奖励分设为自然科学奖、科技进步奖，加大对自然科学基础研究和应用基础研究的奖励，激励科技工作者潜心基础研究，产出更多重大原创突破；最大的变化是在保持每年授奖项目数量300项不变的基础上，将一等奖由不超过45项提升至不超过60项，二等奖从不超过90项提升至不超过120项，进一步增强省科技奖“含金量”。

同时，办法进一步放宽对自然科学奖、科技进步奖完成人的限制，鼓励本省的单位、科研人员与外省的单位、科研人员积极开展科技合作，营造开放合作的创新生态。办法进一步鼓励外国组织来江苏开展研发合作和科技交流，将国际科技合作奖授予对象由“外国人”调整为“外国人或者外国组织”。

“此次修订在奖项设置、提名与评审、激励导向、监督机制等方面进行了全面优化，通过制度创新与资源配置，为科研工作者特别是年轻科研工作者提供了更加广阔的发展舞台、更加公平的竞争环境。”南京航空航天大学科学技术研究院院长陈金宝教授认为，此次新修订的办法，明确加大对自然科学基础研究和应用基础研究的奖励，旨在进一步强化原创性研究激励，激励自主创新、突出价值导向，引导科研工作者更加注重从0到1的突破。（记者苏雁、李健）

(责编：李昉、李依环)