吴 月

“课间回来了”“体育课变多啦”“大课间变长啦”——新学期伊始，不少孩子和家长欣喜发现校园新变化。看，照片上的孩子们身上有汗、眼里有光。一张张笑脸，是对校园微改革的最佳回应。

中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时，如何实现？有的地方和学校将课间由10分钟延长至15分钟，有的试点每天1节体育课，有的上下午各安排一次不少于30分钟的大课间体育活动，等等。具体到“分钟”的课程表，见证了校园日常的改变。

孩子的在校时间是有限的，一些时间多了，一些时间自然少了。一日生活里，时长分配的变化折射出育人理念之变。由只关注课堂教学到课内外兼顾，由忍不住拖堂到催着学生玩耍，变化的是由“分数第一”到“健康第一”的“优先序”，由侧重“智育”到德智体美劳全面发展的“加减法”。促进学生健康成长、全面发展，正成为人们的共识。

仅是课程表上的变化还不够。

与时间的简单腾挪相比，更重要的是育人方式的系统性变革。实践中，个别现象值得注意：有的学校课间延长了，但出于安全等考虑，仍限制学生课间上下楼、去操场；运动时间更多了，但有的学校仅组织统一跑圈、做操，学生缺少自由探索、发展兴趣的空间；有的延后放学时间、缩短午休时间，个别家长反映孩子休息不足……如何让“健康第一”落地落细，考验着学校和老师的育人智慧。以时间的变化，带动教育从“管理导向”向“育人导向”转变，方能将“以学生发展为中心”落到实处。

课间之变、校园一日生活之变，影响的是孩子的终身成长。由一刻钟到每一天，教育改革的意义，不仅在当下的分分秒秒，也在长远的未来。

《 人民日报 》（ 2025年03月03日 14 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)