新学期，多地明确中小学生综合体育活动时间——

本报记者 丁雅诵

贵州贵阳云岩区人贵实验小学学生在课间体验舞龙。

贵阳云岩区委宣传部供图

湖北武汉七一华源中学大课间上，学生们在跳绳。

薛 婷摄

安徽合肥琥珀小学学生在操场上接力跑。

陈三虎摄

山东高密第五中学开展阳光大课间活动，学生们在操场上跑步。

李海涛摄

广东广州培英中学学生在课间进行小规模篮球对抗赛。

龙 媛摄

江苏昆山信义小学大课间上，学生们与机器狗互动。

张从余摄

湖南湘江新区雷锋新城实验小学学生参与智趣滚球比赛。

孙 超 李 响摄影报道

2024年秋季学期，北京、福建泉州等地统筹优化义务教育学校课间安排，探索课间时长从10分钟延长至15分钟。人民日报教育版推出连续报道，并联合教育部基础教育司、人民网发起网络征集，记录分享欢乐课间。

不久前，《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》印发，明确提出：中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时。今年春季学期，多地相继跟进课间微改革，引导“每天2小时”要求落地落细。

看，孩子们身上有汗、眼里有光！本期教育版撷取部分精彩征集作品，展现新时代青少年蓬勃向上的精神风貌。

——编 者

“丁零零……”上午9点05分，第一节课下课铃声准时响起，湖北十堰重庆路小学瞬间热闹起来。学生们从教室里鱼贯而出，有的在走廊上跳房子、跳皮筋，有的在教学楼前后的空地上跳绳、打篮球、踢毽子。

“热了热了！”不一会儿，就有学生玩得小脸红扑扑的，脱下了外套。“新学期开始，课间变长了，玩的时间更多了，开心！”孩子们的欢声笑语回荡在校园里。

课间，是学生宝贵的放松时光。春季学期以来，更多地方开始推广课间改革，破解“课间圈养”难题。

15分钟的课间，带来的是扩容提质。一些学校创新思路，不仅让学生走出教室，更让学生玩得尽兴。

“一二三，扔！”江苏南通启秀市北小学一处角落，传来熟悉的口令声，一年级学生正在进行课间游戏。大家排成一排，站在距离墙上圆形标靶1米左右的地方，将小球对准中心点掷出。

“原先这面墙光秃秃的，现在有了粘球游戏，我们都爱来这儿玩。”学生周玮烨的额头出了一层薄汗，“一下课就来，能玩好几轮！”

仔细观察，在学校两栋教学楼之间，各处空间都被巧妙利用起来。地上有萝卜蹲、跳脚印等地贴，墙上有摸高器、飞镖盘等贴纸……“我们将校园划分成不同区域，因地制宜设计了数十种游戏，供学生自由选择。”启秀市北小学校长蒋桂红介绍。

体育课，是学生进行体育锻炼的主要途径之一，对身心健康具有重要作用。

宁夏平罗县城关第三小学运动场上，学生们迫不及待地换好轮滑鞋，在操场上穿梭。“太流畅了！”“动作酷炫，太飒了！”孩子们踩着钟爱的轮滑鞋，飞驰着留下一圈圈印记。

“新学期有个好消息，就是我们每天都有一节体育课了！可以天天玩轮滑了。”学生马楷瑞说。

“我们积极调整课表，让学生更好地走出教室、快乐活动，每天1节体育与健康课、30分钟阳光大课间、40分钟课外活动，还有2次眼保健操。”城关第三小学副校长李旭说。

从课间15分钟到“每天综合体育活动时间不低于2小时”，充分考虑学生个体差异，多地探索一校一策开展体育活动——

贵州贵阳云岩区印发工作方案，课间从10分钟延长到15分钟，每天上下午各开展一次30分钟的大课间活动；

在安徽合肥中小学校，每天开设1节体育课，实现校内锻炼2小时，飞盘、软垒球、动感体操等新兴项目纳入课程体系；

河北在全省中小学推行优化课程安排等11条措施，严禁拖堂或以其他方式挤占学生课间，探索“体育选项走班制”“体育俱乐部制”教学模式……

开学以来，随着“健康第一”的教育理念不断深入，一些教师也有了更多切身体会。

最近，浙江杭州濮家小学教育集团体育老师李欣瑜有了新身份：课间改革观察员。

“课间干什么，学校做了留白，孩子们想怎么玩就怎么玩。刚开学，面对‘突如其来’的幸福，不少孩子有些蒙，但很快就适应了。”李欣瑜说。

充分利用体育活动时间，激发学生活力，成为更多学校的共识。但无论是课间15分钟改革，还是体育课、大课间的优化，都是循序渐进的过程。一些学校空间小，怎样让每个学生都能参与户外活动？课堂上知识点讲不完，不能准时下课怎么办？个别家长希望多上所谓“主科”，如何引导和沟通？

对此，一些地方已经行动起来，依据实际情况探索创新。比如，浙江采用申报试点制，鼓励有条件的学校积累经验；江苏将课间调整缓冲期设置为1个月；广东为避免出现“一刀切”，未设置具体时间表……

“每天2小时，切口虽小，但意义重大。”多地教育部门负责人表示，要让孩子们多运动、多呼吸新鲜空气，促进学生健康成长。

（本报记者程焕参与采写）

留言

网友“卷笔画”：为这波操作点赞！课间走出教室舒展筋骨，体育课上科学锻炼，孩子们才能身上有汗、眼里有光。少年强则国强，这是教育该有的样子。

网友“在茫茫智海游”：课间小变化，改革大文章。学生多参加课间和课外活动，能够强健体魄、增强毅力，对德智体美劳全面发展具有重要意义。

网友“空山不见人”：课间时间延长，孩子可以自由奔跑，我特别开心。希望学校针对学生不同的兴趣爱好，让课间活动越来越丰富。

网友“小熊”：政策初心好，落地需保障。拖堂讲题占用课间，体育器材不够千人共享，问题如何解决？应加强督导检查，让每个孩子都能享受运动时光。

《 人民日报 》（ 2025年03月03日 14 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)