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“分”与“份”（杜老师语文信箱）

2025年03月01日04:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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杜老师：

　　在媒体中，我有时看见“主要成分”的说法，有时又看见别的媒体写作“主要成份”。请问“成分”跟“成份”，哪个正确？谢谢。

　　山东读者  甘先生

　　

甘先生：

　　“成分”跟“成份”的意思和读音完全相同，只是写法不同，是一组异形词。2001年发布的《第一批异形词整理表》规定，“成分”是推荐使用的词形。《现代汉语词典》等工具书据此推荐使用“成分”。因此，“成分”的写法是正确的、规范的，不宜采用“成份”的写法。

　　在词语中，有时宜用“分”；有时宜用“份”。下面说说常见的情况。

　　一、词语中有两种情况宜用“分（fèn）”：

　　1.指“成分”时，宜用“分（fèn）”不宜用“份”。例如：

　　（1）做馅儿时，要挤出菜里的水分。

　　（2）海水中的盐分比较高。

　　（3）苹果里含有多种养分。

　　（4）肥分指肥料中所含有的氮、磷、钾等营养成分。

　　2.在词语中表示职责、权利的某种限度时，也宜用“分（fèn）”不宜用“份”。例如：

　　（1）做好这项工作是我们的本分。

　　（2）在工作中按照这项规定进行具体处置时，要适度，不宜过分。

　　（3）老李文章中的几个词语用得恰如其分，我很赞赏。

　　二、词语中有两种情况宜用“份”：

　　1.表示整体里的一部分时，宜用“份”不宜用“分”。例如：

　　（1）把一条线段分成五等份。

　　（2）这家企业所占股份比较多。

　　（3）他们的产品占国内市场15%的份额。

　　2.在“省、县、年、月”后，表示划分出的单位时，宜用“份”不宜用“分”。例如：

　　（1）北方不少省份的小麦连年获得丰收。

　　（2）不但要登记出生的具体时间，还要登记出生地的县份。

　　（3）如今，下雨少的年份我们这儿也能获得丰收。

　　（4）请你们先把11月份的产量报上来。

　　另外，“身份”一词，以往多写“身分”，现在习惯写“身份”，词典也推荐使用“身份”。

　　《语言文字报》原主编杜永道

(责编：岳弘彬、牛镛)

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