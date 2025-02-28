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把春天装进“梅庵香” 东南大学这堂课在花丛中开讲

2025年02月28日16:28 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月28日电 称重配比、捣臼研磨，感受不同香料逐渐融合，利用模具压制出梅花香饼……近日，梅花绽放的东南大学九龙湖校区梅园里，“‘香’自梅庵来”——2025“印象梅庵・花间课堂”正式开讲。同学们走出教室，在印象梅庵草庐前，跟随非遗传承人制作定制版古法梅花香饼。

现场，非遗传承人吴清向同学们讲授中国传统香文化之“梅花香”。他剖析了“梅花香”在不同历史时期所蕴含的文化内涵和象征意义，尤其提到本次活动特制的“梅庵香”，其配方精心研制，承载着深厚的文化底蕴。

当天，东南大学艺术指导中心教师、中国昆剧古琴协会会员周天姮，该校集成电路学院学生胡天旭带来琴箫合奏《梅花三弄》，网络空间安全学院学生陶徐祎带来琵琶独奏《阳春白雪》。

据悉，此次活动是东南大学连续开展“印象梅庵·花间课堂”的第三年，旨在以“梅庵香”为独特纽带，将梅庵印记与中国文化风骨紧密相连，为师生们带来了一场沉浸式的文化体验，让传统文化在校园中焕发新生。（文/李依环、吴涵玉；视频/刘明源、实习生郭锦枝）

(责编：李昉、熊旭)

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