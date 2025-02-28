原标题：校企合作共育农机人才

“怎样优化《作业机械构造与应用》的教材，形成游戏式的互动教学模式，让学生们像玩开心农场一样，掌握各种机械知识的构造和应用？”日前，记者走进黑龙江农业工程职业学院农业装备学院，看到多位教师正与黑龙江德沃科技开发有限公司（以下简称“德沃科技”）的工程师探讨这个话题。他们希望在开学伊始，就能让学生在课堂上沉浸式感受智能机械的魅力。

近年来，黑龙江农业工程职业学院与德沃科技深入开展产学研合作，在科研、教学方面均取得显著成果。不久前，该校申报的“产教双向奔赴，校企融合共长”项目成功入选2024年产教融合、校企合作典型案例。

按需设计能力培养图谱

记者了解到，黑龙江农业工程职业学院农业装备学院实行“忙工闲学”工学交替的人才培养模式。在农忙季节，学生作为学徒到农机企业和合作社工作；而在农闲时分，学生则回校上课。在德沃科技，学生们变身为现场工程师，先后在农机装配技术岗、农机现场工艺技术岗和售后工程师技术岗三个岗位轮岗学习。

“为了解决人才培养与市场需求不匹配的问题，农业装备学院派出专业教师到企业跟岗学习，挖掘岗位能力需求。”该学院教学负责人曹克刚告诉记者，在这一过程中，学院发现，企业对员工的作业机械安装、调整、故障检测与排除等能力要求较高，而学院在这些方面对学生能力的培养较为欠缺。于是，学院决定将人才培养模式从以知识为中心转变为以能力为中心，根据企业的能力需求，反推人才需要具备的理论知识。

在这一理念的指引下，学院为学生设计了能力培养图谱。教学团队构建了“校企集中授课、岗位师傅带徒”教学组织形式，基于真实生产任务灵活组织教学。同时，企业也派驻高级工程师来校进行陪伴式教学，实现了教学过程与工作过程的融合。

在教学模式上，学院以培养学生的实践能力为中心。在“作业机械构造与应用”课上，师生们使用的是数字化教材。学生们只需轻点教材上的某一机械结构，即可看到相应的动画展示，通过虚拟现实等交互式技术手段，教材可以帮助学生深入了解作业机械原理、作业机械运动过程等。

“数字化教材汇集了多家科研单位和企业的力量，团队成员深入农田，用镜头捕捉作业机械的每一个运行动作，全景体现其精妙构造和在农业生产里的关键作用。”曹克刚说。

记者了解到，学院还以数字化教材为依托，打造了数字资源教学资源库。该资源库融合了当下农机发展过程中的新技术、新工艺、新规范、新设备，让教学更加高效。除了数字资源教学资源库，学生课后还可以走进虚拟仿真协同创新中心，沉浸式学习各种农机装备的操作流程，还能在校企共建的智慧农业装备应用实训基地，对各种先进智能农机具进行操作。

实现学校和企业双赢

2024年10月，在德沃科技新产品研发中试基地举行的智能电驱播种机新产品发布现场会上，黑龙江农业工程职业学院农业装备学院与德沃科技合作共同研发的智能电驱播种装备，因能精准播种、节本增效，获得了诸多种粮大户的青睐。该校农业装备学院党总支书记杜长征介绍，学院在与企业深度对接过程中了解到，现有播种机存在播种深度不均匀，多播漏播造成播种间距不精确的问题。对此，校企联合攻关，研发了电驱动系统和智能控制系统，可实现株距等距，并保证每一粒种子都播在合适的深度，以确保其发芽率，提高产量。

“我们研发的智能电驱播种装备可以挂到不同马力的拖拉机上，能够同时播种2至12个垅，大大提高了播种效率和作业质量。”杜长征说，目前这一装备已经在多个合作社取得了较好反馈，并批量上市。

智能电驱播种装备是黑龙江农业工程职业学院农业装备学院与德沃科技校企合作的标志性成果之一。近年来，学院参与德沃科技企业规划、技术研发、产品迭代全过程，通过设立专项培育项目推进机制、健全科技成果转化激励机制、制定科研项目推广奖励机制等措施，激发了教师参与企业生产活动和科技成果转化的动力、活力。同时，双方还注重利益共享和风险共担，形成了稳定的合作关系和共赢的合作模式，促进了学校与企业的共同发展，为产教融合提供了有益的探索和实践。

此外，学院还与企业联合开展职教出海，成立国际合作班，在理论教学中采用“基于问题的学习”，在实践教学中采用“基于项目的学习”，为学生的全面发展提供了更加开放的学习环境。

学生在校企合作中受益良多，自身的学习实践能力和职业素养得到提高。在招生招工一体化模式下，学生们入学即入企，该校2023级现代农业装备应用技术专业学生来禄翔入学已有两年时间，对智能农机具的专业知识以及生产流程有深入了解，也积极参与到部分智能农机的研发调试过程中，得到了企业导师的充分肯定。“我希望毕业后能成为德沃科技的一员，为祖国农业发展贡献青春力量。”来禄翔说。（记者 朱 虹）

(责编：李昉、郝孟佳)