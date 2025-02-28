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香港教育局逐步放宽自资院校招收内地学生限额

2025年02月28日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社香港2月26日电  香港特区政府教育局26日宣布，已取得国家教育部同意，逐步放宽已获批准招收内地学生入读学位课程的6所自资院校的内地学生限额，并批准有关院校面向全国所有省（区、市）招生。

　　这6所院校分别是香港都会大学、香港树仁大学、香港恒生大学、香港珠海学院、东华学院，以及职业训练局辖下的香港高等教育科技学院。

　　教育局局长蔡若莲感谢教育部支持自资专上院校扩容提质。她表示，此次放宽安排将可善用香港自资界别灵活多元的优势，培育人才，支持国家高质量发展。

　　据介绍，自2025/2026学年起，相关院校的全日制经本地评审的自资本地副学位及学士学位（包括衔接学位）课程的内地、澳门及台湾学生人数限额，将按循序渐进的原则及相关院校现行限额的使用情况，分阶段提升至40%。教育局会要求相关院校就其招生安排及学生支援服务等相关事宜及数据提交报告，以制定各院校的适用限额。

　　蔡若莲表示，教育局会继续与香港各院校携手合作，吸引更多来自不同地方的学生，将香港打造成为国际高端人才集聚高地。

(责编：李昉、郝孟佳)

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