本报记者 陈静文

大赛获奖选手和同济大学中外学生参观在该校德文图书馆展出的大赛优秀摄影作品。

“同憧憬，共未来”中文行摄研习营营员手写感谢贺卡。

日本选手细野佑树的获奖摄影作品《漫步深圳——书店》。

巴拿马选手邱卓婷的获奖摄影作品《读万卷书》。

本版照片均由同济大学国际文化交流学院提供；背景图片由AI生成

中国选手陈杨烨的获奖摄影作品《明天》。

举起相机，缓缓调节对焦点，世界便被框定在一方小小的取景器中。对准家乡老树下孩童嬉戏的一幕温情，或是异国古堡在夕阳里的一帧剪影，用有限画面凝聚广博视野、深邃情怀。摄影，不仅是一种视觉艺术表现形式，更是一座跨越语言鸿沟与文化壁垒的国际交流桥梁。

近日，首届“同憧憬，共未来”世界青少年人文摄影大赛（下文简称“大赛”）落下帷幕。此次大赛中，影像定格下哪些人文记忆，镜头之外又有怎样精彩的交流故事？

近景——

光影架桥 文化沟通

本届大赛由同济大学联合日本樱美林大学孔子学院、德国汉诺威莱布尼茨孔子学院、韩国庆熙大学孔子学院、意大利佛罗伦萨大学孔子学院、日本立命馆孔子学院大阪孔子课堂共同主办，这是同济大学首次联合多国孔子学院开展的国际青少年人文交流活动。

秉承“以影像艺术促进文明互鉴”理念，大赛旨在通过摄影艺术搭建起沟通桥梁，设中国区、日本区、韩国区、德国区及意大利区五大赛区，收到来自16个国家和地区的829幅作品。

356名参赛者的视角，既展现民族特色，又具国际视野：从都市灯火繁华到乡间宁静祥和，从传统民族服饰到现代社会温情，从劳动者的辛勤汗水到大地的盎然生机……作品涵盖社会纪实、人文风貌、人与自然等丰富主题。

经专业评审团多轮遴选，30件作品脱颖而出，其中一等奖5项、二等奖10项、三等奖15项。中国选手陈杨烨拍摄的《明天》、日本选手细野佑树的《漫步深圳——书店》、巴拿马选手邱卓婷的《读万卷书》等作品获一等奖。

从初中开始接触相机的细野佑树，已经有近20年摄龄。“我喜欢周游世界，但外语说得不好，所以我通过拍照向别人分享我的印象和感受。”他的获奖照片拍摄于深圳，“我非常喜欢中国，已经来旅行了31次。中国还有很多美妙的地方，所以我会继续走遍中国、拍遍中国。”

“这次获奖对我来说意义重大！”来自吉尔吉斯斯坦的同济大学留学生娜紫开心地说，这不仅是对她摄影技巧的认可，更是对她努力融入新环境、积极参与校园活动的肯定。“在同济的学习生活让我深刻体会到，不同文化之间的交流与合作是多么重要。”

在陈杨烨看来，这次比赛是展示作品的机会，更是学习和成长的过程。“每张照片背后都有一个故事，都承载着我们对世界的理解和感悟，充满了情感和创意。”他说，“摄影是对细节的观察、对美的捕捉、对情绪的表达。镜头让我学会用不同视角看待世界，并且更加珍惜当下、热爱生活。”

今年，本届摄影大赛的优秀作品会在五个赛区国家巡回展出，旨在用跨越语言与国界的影像力量，推动跨文化对话。

赛事主办方期待世界各地青少年以此为起点，持续拓展国际视野，用镜头发现和记录美好，用作品传递爱与希望，为促进国际人文交流事业贡献力量。

聚焦——

行摄申城 友好畅谈

青少年代表未来。在全球化日益深入的今天，促进不同国家和地区青少年相互理解、增进友谊尤为重要。

同济大学国际文化交流学院院长孙宜学说：“通过摄影这一形式，数百名参赛者将各自国家和民族的文化特色展现得淋漓尽致，同时也展示出了全球青少年群体在创新思维和文化理解力方面的巨大潜力。”

大赛落幕后，获奖者在沪期间参与了摄影工作坊、文化采风等系列活动。他们一起登上东方明珠俯瞰浦江，夜乘游轮饱览江景，不仅沉浸式感受到上海的魅力，而且在轻松愉快的氛围中拉近了距离，建立了友谊。

“好技术、好内容、好故事、好名字——这是成就一部优秀摄影作品的秘诀。”同济大学国际文化交流学院讲师姚伟嘉在“同憧憬，共未来”中文行摄研习营活动中分享道。

在她的引导下，各国青少年纷纷展示自己在本次采风期间拍摄的作品，并围绕摄影器材、参数技术及创作理念展开了深入探讨：

如何捕捉人物表情的细微变化？擅长人像摄影的日本学生住友广树展示了光圈和快门速度的设置技巧。他擅长捕捉转瞬即逝的情感瞬间，将夜晚雾霭中步履匆匆的行人、追赶火车时神色紧张的自己，都定格成充满故事性的画面。

如何展现建筑的恢宏气势？钟情建筑摄影的高仓贵美分享了广角镜头使用心得，以及借助光影突出上海建筑古今交叠特色的手法。

此外，如何在画面中融入个人情感？如何通过镜头语言讲述城市故事？如何平衡纪实性与艺术性……行摄研习营的课堂气氛热烈，学员作品风格各异、主题多样，既有上海站、东方明珠、豫园等知名地标，也不乏寻常巷陌间的动人景致。他们用镜头记录下城市中的独特或平凡之美，用构图、光影、色彩和意境表达对中国的感知与解读。

上述活动旨在助力构建开放包容的国际青年交流网络，让“同憧憬，共未来”的理念持续激发全球青少年的创造力与责任感，为跨文化对话注入更多青春活力。

“希望我们都能保持对摄影的热爱。”娜紫感叹道，“用摄影激发更多人对未来的思考和憧憬，共同创造一个充满希望和梦想的未来，实现‘美美与共，天下大同’！”

广角——

孔院搭台 中外交流

大赛从前期策划、活动宣传，到号召报名、汇总作品，再到开展评审、组织巡展，大赛一系列工作均由上述6个机构共同完成。在策划阶段，众人集思广益，大赛主题“同憧憬，共未来”借鉴了2008年北京奥运会的口号“同一个世界，同一个梦想”，旨在传递人类命运共同体思想。

据樱美林大学副校长、孔子学院院长、大赛评委会主任杨光俊回忆，作品评审过程中，他注意到中外青少年在观察视角与表达方式上存在一定文化差异。外国选手提交的作品，主要展现他们眼里的中国风貌，相对宏观和外显。而中国选手更多聚焦鲜活面孔，通过人物的神情、动作、状态等细节扣题，抒发对美好未来的憧憬。

此次摄影大赛及后续相关活动的成功举办，折射出“孔子学院+”的合作模式正为教育界传统跨国人文交流带来新活力。

2004年6月，中国和乌兹别克斯坦签署了塔什干国立东方大学孔子学院合作协议，标志着全球第一所孔子学院诞生。20年来，孔院逐步发展成为国际中文教育龙头品牌。截至目前，中外高校和教育机构共商、共建、共享499所孔子学院和793个孔子课堂，为促进中文国际传播，加深世界人民对中国语言文化的了解，增进中外人文交流和教育合作作出了贡献。

去年夏天，德国汉诺威莱布尼茨孔子学院举办了“‘园·缘’—火车站花园”活动，身着汉服的中国工作人员将中式园林带到异国广场，听筝品茗、观赏书画、围棋对弈的互动体验令游客们流连忘返；意大利佛罗伦萨大学孔子学院在阿诺河上举行“友谊之龙”龙舟比赛，吸引近百名孔院师生和当地民众参与，使其在奋楫竞渡与劈波斩浪中感受中国端午文化。

作为日本孔子学院中的“老大哥”，樱美林大学孔子学院今年即将迎来建院19周年。杨光俊介绍，该院曾连续10年举办“全日本青少年汉语卡拉OK大赛”，受到各界高度关注；演剧专业京剧系学生曾3次来到北京大学、同济大学等地进行巡演，促进两国戏剧文化交流。

此外，樱美林大学孔子学院还通过与当地政府机构、民间团体及社区合作，举办了春节联欢会、高岛课堂中国文化艺术公演、相模原国际交流节等诸多与中国有关的项目，在推广汉语的同时，组织日本市民体验剪纸、观看民乐、了解中国节日习俗。

“特别受欢迎的一个活动是美食节。”杨光俊说，每次中日两国厨师在对方国家制作的特色佳肴都备受追捧，供不应求。

展望未来，孙宜学表示：“孔子学院是一扇‘从中国看世界，从世界看中国’的中外‘互看’之窗”，期待其稳步发展，继续助力世界人民了解真实的中国。

(责编：李昉、郝孟佳)