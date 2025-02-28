原标题：山东青岛：课间“加长” 健康“加倍”

近日，在山东省青岛市李沧区实验小学，四年级8班学生纪正师一下课就迫不及待地来到校园里的“AI运动吧”，检验自己练习跳绳的成果。根据AI智能跳绳设备精准计数，纪正师一分钟跳绳的最佳成绩是207个。

“目前，李沧区全区范围内55所中小学均已推行‘课间15分钟’。结合智慧校园建设，我们还通过AI技术打造了‘AI运动吧’等运动设施，为15分钟大课间赋能，有效增强课间活动的运动性、科学性和趣味性。”李沧区教体局局长王晓光介绍。

眼下，全国各地中小学“课间15分钟”改革正在有序推进。作为最早一批试点的地区，李沧区不断推出新举措，让“课间15分钟”有新意更有深意。

虎山路小学是李沧区第一批推行“课间15分钟”试点的学校。起初，学生家长李丹曾表示担心：延长这5分钟有用吗？是否会影响孩子的学习？现在，李丹的疑虑已经完全消失了——孩子的成绩不仅没有下滑，反而学习的专注度有所提升；更重要的是，孩子有了更多体育锻炼时间，变得更强壮了。

“延长课间，是为了让学生进行更多的体育锻炼和户外活动，让孩子们‘身上有汗、眼里有光’，在提升体质的同时缓解学习压力，让他们全面健康成长。”李沧区实验小学校长綦峰说。为此，该校提出以“童年游戏”为趣味课题，每班自主选择一个项目，师生用传统游戏将文化传承与课间活动创新融合，激发孩子们的参与热情。

今年春节，李沧区不少学生家长发现，孩子的寒假作业里多了一项家庭体育锻炼，锻炼项目可以选择跳绳、跳皮筋、老鹰捉小鸡……都是家长们小时候爱玩的“老游戏”。这一形式让学生家长宗旭感到非常亲切，他说假期里和孩子一起开展体育运动，无形中增进了亲子感情。

春节过后，开学第一天，青岛永宁路小学体育老师杨茜举起手中的沙包，向二年级的学生介绍本学期15分钟课间新的特色项目。针对不同年龄段学生，体育老师们设计了不同的运动方式——低年级采用头顶沙包漫步、坐姿推送沙包等，增强孩子们身体的平衡感、柔韧性；中高年级则通过花样踢沙包、沙包投掷等活动，增强学生的腿部力量和身体协调性，让学生在竞争与合作中收获快乐与美好。“学校在深入研究儿童和青少年身心发展规律的基础上，结合学生的兴趣爱好，精心设计出一系列特色体育活动，每学期都会确定一个体育项目，上学期是跳绳，本学期是沙包。”该校总务主任李洪涛介绍，近两年，学校参加《国家学生体质健康标准》抽测，学生合格率100%，优良率逐年稳步提升。

从青岛永宁路小学出来时，正值学校的课间。记者看到，在路边经营商铺的店主朱华和苑芳婷正乐呵呵地跟着学校课间操的音乐跳动着。以推进“课间15分钟”改革为节点，全民健身之风正从校园逐步吹向城市的每个角落。

（记者 刘艳杰 通讯员 隋昊良）

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