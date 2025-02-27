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助梦高考生 校长有话说——

南开大学校长陈雨露：走进南开，感受百年学府的学风底蕴和青春激情

2025年02月27日09:43 | 来源：人民网-教育频道
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  2025年全国高考进入倒计时。人民网特别推出“助梦高考生 校长有话说”系列报道，邀请高校书记、校长为高考生送上寄语，为考生们加油打气。

高考是一场洗礼，也是一次蜕变。愿这些温暖而有力的话语，化作同学们前行的力量，在这次洗礼中破茧成蝶，在更广阔的舞台绽放光彩。

人民网北京2月27日电 在2025年全国高考百日倒计时之际，南开大学校长陈雨露通过人民网向全国考生送上温暖祝福。

“今天，是高考倒计时一百天。现在的你们已经进入最后冲刺的紧张状态。我相信，你们心中对未来的大学生活充满幸福的期待。”视频中，陈雨露带领大家走进南开，感受百年学府的学风底蕴和青春激情。

“我相信，一路的奋勇争先，付出与汗水，必将浇灌出六月的似锦繁花。百年巍巍学府的辉煌与新篇，将在你们手中精彩绘就。高考学子们加油！我在南开等待你们到来。”陈雨露向广大考生发出诚挚邀请。（郝孟佳、实习生陈成）

(责编：李依环、熊旭)

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