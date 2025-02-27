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新研究发现大型动物更易患癌

2025年02月27日08:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社洛杉矶电  一项最新研究发现，大象、长颈鹿等大型动物的癌症发生率高于老鼠、蝙蝠和青蛙等小型动物。这一发现推翻了数十年来有关动物患癌的传统观念。

　　近日，来自英国雷丁大学、伦敦大学学院和美国约翰斯·霍普金斯大学医学院的研究人员在美国《国家科学院学报》上发表的论文指出，大型动物的良性和恶性肿瘤发生率普遍较高。

　　该结论挑战了“皮托悖论”这一长期存在的理论。英国牛津大学教授理查德·皮托于1977年发现，在比较不同种类动物时，患癌概率和体型之间没有明显关联。

　　最新研究分析了迄今最大的数据集，包括31种两栖动物、79种鸟类、90种哺乳动物和63种爬行动物的兽医尸检记录。研究人员使用了先进的统计方法，分析了癌症发生率与体型之间的关系，同时考虑了不同动物的进化过程。

　　研究人员对上述物种的相关数据进行分析发现，尽管这些动物的生长模式不同，但整体趋势是相同的——较大的动物有更高的癌症发生率。

　　不过，也有一些例外情况，比如像大象这样在较短进化时间尺度上进化成大体型的动物，也相应进化出对抗癌症的防御机制。大象的患癌风险与老虎相似，而老虎的体型仅为大象的十分之一。

　　研究人员表示，也有一些动物的癌症发生率远高于或远低于根据体型预期的水平。比如常见的虎皮鹦鹉，虽然每个体重平均大约只有30克，但其癌症发生率比预期的要高出多达40倍以上；相反，体重不过五六十克裸鼹鼠的癌症发生率则几乎为零。不过，总体上而言，较大动物患癌症的概率高于较小的物种患癌症的概率。

　　研究人员表示，发现哪些动物天生更擅长抵抗癌症，可以更好地了解癌症是如何发展的，并有可能发现新的抗癌方法。

(责编：郝孟佳、李昉)

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