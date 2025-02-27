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广西大学人工智能学院成立

2025年02月27日08:57 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报南宁电（记者庞革平）近日，广西大学人工智能学院揭牌仪式举行。广西壮族自治区政府代表、相关高校专家代表、广西大学校领导校友代表等500余人参加揭牌仪式。

　　广西大学党委书记李国忠在揭牌仪式上讲话指出，人工智能作为引领未来的战略性技术，是新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力。作为广西唯一的“211工程”建设高校、“双一流”建设高校和部区合建高校，广西大学服务国家战略、回应时代命题，积极筹建、成立人工智能学院。他强调，学校将抢抓人工智能发展的重大战略机遇，致力于成为立足广西、面向全国、辐射东盟的高水平人工智能技术创新、应用示范和人才培养高地，努力建成国内知名、国际有影响力的高水平人工智能学院。

　　当日，广西大学计算机与电子信息学院/人工智能学院还举办了校企论坛。在论坛上，校方介绍了人工智能专业的培养方案及科研方向，明确了“培育人才、扎根专业、用心科研”的办院目标；企业代表围绕实践教学体系优化、校企联合实验室共建等议题进行了讨论和交流。

(责编：郝孟佳、李昉)

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