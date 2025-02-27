新华社香港电（记者王昕怡）由香港特区政府重点创科项目“InnoHK创新香港研发平台”资助的香港生成式人工智能研发中心（HKGAI）近日正式发布HKGAI V1大模型。这是香港首个人工智能大模型，揭开了香港人工智能发展的新篇章。

香港生成式人工智能研发中心负责人介绍，这是业界首个基于DeepSeek全参数微调、并持续训练产生的大模型。这一创新成果标志着HKGAI成功完成了DeepSeek的首次香港本地化，为香港人工智能生态发展注入了新的活力，亦充分展现了香港与内地在人工智能领域的强大协同创新能力。

香港特区政府创新科技及工业局局长孙东现场致辞表示，人工智能正在引领新一轮技术革命和产业变革，香港在这波人工智能浪潮中没有缺席。特区政府积极应对，先后建设了人工智能超算中心，推出了30亿港元人工智能资助计划等，目前仅在科学园和数码港就汇聚了超过800家人工智能企业。他期待香港研发的大语言模型能够立足香港，尽快提供予业界及市民使用，服务大众，未来服务全球海外华人。

香港科技大学首席副校长、香港生成式人工智能研发中心主任郭毅可表示，该大模型的推出，将进一步加强落地场景的应用能力。相信这个大模型可以为香港的数字化转型、构造海外华人大模型生态及全球人工智能发展贡献力量。

截至目前，在香港特区政府数字政策办公室的协调下，特区政府已有约70个部门参与试用HKGAI提供的大模型辅助办公应用系统。

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