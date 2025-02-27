徐军代表——

助力共享阳光茁壮成长

本报记者 王 者

周六一早，全国人大代表、山东省临沂市手牵手孤困儿童心理辅导志愿服务团团长徐军一行，就风尘仆仆驾车赶赴蒙阴县。趁着周末，他计划走访该县3个乡镇14户孤困儿童家庭。

太阳刚冒出头，徐军踏进蒙阴县垛庄镇四泉庄村小张家中。

“徐叔叔，这是我制作的手工作品，好看吗？”见到徐军，小张跑上前，把亲手制作的挂饰递到徐军手中。

小张一直跟随年迈的爷爷居住，有段时间不愿与任何人交流，学习成绩下滑严重。2019年，徐军了解到他的情况后，安排志愿者一对一帮扶，定期开展心理疏导。经过5年多的努力，小张明显乐观开朗了许多。

自从2018年成立服务团以来，徐军全心全意投入孤困儿童心理辅导工作当中。生活有什么困难、学习情况怎么样、心理状态如何……每次走访，他都详细记录，根据实际情况安排帮扶。截至目前，服务团已经有8000多名志愿者，累计帮扶了6000多名孤困儿童。

“孤困儿童是最弱势的群体之一。”徐军说，他们就像小树苗，没有人帮一把就可能长成“歪脖子树”，有人拽一把也有可能长成栋梁之材。在服务团志愿帮扶的孩子中，有211人考入大学，没有一人违法犯罪。

在徐军的带动下，全国已有17个省份的53个城市参考临沂做法，成立了孤困儿童心理辅导志愿服务组织，越来越多的孤困儿童得到社会关爱。

今年，徐军将关注重点放在了特殊家庭孩子的心理健康上。为了提出一份高质量的代表建议，徐军频繁开展走访调研。实地查看情况、倾听群众呼声、认真请教专家，徐军说，作为全国人大代表，他持续为孤困儿童鼓与呼，希望有越来越多的人加入关心孤困儿童的队伍中来。

“随着社会保障体系的健全完善，孤困儿童的基本生活已经有了比较好的保障。但是，还有一些孩子因为家庭等特殊原因，存在程度不同的心理问题。”徐军说，今年全国两会上，他将围绕更好保障特殊家庭孤困儿童心理健康的话题提出代表建议，“让更多孩子在阳光下茁壮成长”。

记者手记

将代表履职融入日常

这些年来，徐军几乎把所有时间都用在了孤困儿童帮扶上，走访孤困儿童家庭早已成为他雷打不动的行程，心无旁骛、不辞辛劳。

作为全国人大代表，履职已经融入了徐军的日常工作中。多走进一个孤困儿童家庭，多聆听一次群众诉求，就有可能让一个家庭重燃希望。徐军对孤困儿童持之以恒的关注帮扶，也带动着全社会对这个群体的关心与爱护。在每天的奔走中，徐军一步一个脚印，踏踏实实践行着人大代表为民履职的承诺。

王润福委员——

勇担航天强国使命

本报记者 赵帅杰

到访商业航天企业、走进重点实验室，与核心技术团队座谈交流，边听、边记、边思考，两天行程，排得满满当当。前不久，全国政协委员、中国航天科技集团五院510所研究员王润福刚结束在北京的调研，便立即赶回位于甘肃兰州的办公室，为形成一份高质量提案做充分准备。

自2023年担任全国政协委员以来，商业航天一直是王润福关心关注的话题。去年全国两会，商业航天首次被写入政府工作报告，让他备受鼓舞。“商业航天是航天强国建设的重要内容。作为战略性新兴产业和新质生产力的代表之一，商业航天快速发展，未来潜力巨大。”王润福说。

商业航天的创新特点、发展模式、市场形势、存在不足……王润福的调研笔记上，详细记录着每一次交流碰撞的“火花”，“要想真正了解商业航天，就不能只坐在办公室里想，必须深入一线、亲眼看看，心里才有底，提案建议才更精准。”为此，他珍惜每次出差调研的机会，深入科研院所、实验场地，了解行业发展现状。

除了自主调研，王润福还积极参加政协有关部门统一组织的调研活动，听取社情民意，掌握前沿动态。王润福说，在卫星通信导航、遥感测绘等领域，商业航天持续提供支持，新技术、新应用正不断涌现。去年，他提交的关于发展高端真空装备和商业航天等提案，得到国家有关部委的积极回应，一些提案内容正在落实当中。

今年，在聚焦商业航天卫星制造的基础上，王润福将建言献策的目光投向整个产业链的发展。“产业化是商业航天发展的必由之路。”王润福认为，要整合各方资源，促进商业航天与其他高新技术产业深度耦合，推动构建业务要素清晰、上下游链条顺畅的商业航天全级次产业发展链条。

“作为一名航天科技工作者，锚定高水平科技自立自强目标，为国家建言献策，助力推动科技创新、建设科技强国，既是职责，更是使命。”王润福表示，将结合行业发展，广泛吸纳意见、深入交流探讨，让建言内容更具建设性和前瞻性。

记者手记

永远保持开机状态

“提案不能闭门造车，得永远保持开机状态。”为了不负重托，王润福将“调研”二字写进日常，把实验室当课堂，把行业代表、技术人员当老师，广泛调研、充分交流、深入思考。

王润福的履职足迹，是一个不断探索、不断成长的过程。他用实际行动诠释着政协委员的责任和担当，在商业航天领域留下深刻印记。从他身上，记者感受到的不仅是求真务实的态度、勇于创新的精神，更有“人民政协为人民”的赤诚情怀。

(责编：郝孟佳、李昉)