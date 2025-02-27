原标题：融通文教资源 凝聚育人合力

早春的古运河碧波荡漾。江苏扬州中国大运河博物馆内，一群中学生正围着清代漕船模型热烈讨论。“船身为何设计成平底？”“船舱为何要分出十二隔间？”面对疑惑，此次活动受聘思政导师、扬州市京华梅岭中学教师仇清泉并未直接回答，而是指向展柜中的《漕运全书》：“答案藏在古人的智慧里。”

“这种设计既能提高装载效率，又能降低航运风险。”“这不正是书本上强调的系统思维和底线思维？”学生杜思源脱口而出……

一场跨越时空的“运河思政”展现了江苏省全面推动博物馆资源有机融入大思政课的建设成效。2月18日，扬州市启动“博物馆里的思政课”暨“运河思政·百校百馆”协同育人行动，并将全市大中小学“新学期第一课”搬进博物馆，让千年文脉在百校百馆间传承。

校馆融合，打破育人壁垒

每学期开始，扬州大学思政教师徐建飞都会带着学生走进当地博物馆。在他的“运河思政”校本课上，唐宋古币串起了古代经济史，元代霁蓝釉白龙纹梅瓶则是讲述海上丝绸之路的生动教具。徐建飞把课本上的知识点与涉及的馆藏文物一一对应，把思政课堂搬进了博物馆。

扬州是大运河的原点城市，2500余年的历史孕育了厚重的人文积淀，通过“课程定制+文物活化+思辨研讨”的联动，当地让博物馆成为学校空间的延伸。得益于此，徐建飞的思政课也有了更加丰富的素材。

“文物是历史的讲述者，博物馆里的思政课可以让我们用手触摸、用脚丈量，把抽象理论转化为生动体验。”课堂上，研一学生王园丹颇有收获。

小学生通过“运河童谣”感知文化符号；初中生借“运河号子”体验人文精神；高中生借“盐商故事”理解经济规律；大学生则从“漕运制度”入手研讨国家治理……启动仪式上，5位不同学段的思政课教师以运河为轴，展开一场学段贯通的教学接力，让人耳目一新。

“思政场景的深度融合源于全市构建的运河思政联盟。”扬州市教育局局长殷元松介绍，2021年以来，当地整合校馆资源，统筹建立供需对接机制，畅通“学校按需点单，场馆因材接单”的合作渠道。

2025年春季学期起，扬州将推动实现小学生每学年至少到各类场馆实践或研学2次，初中生、高中生、中职学生、大学生在校学习期间实践或研学场馆不少于3个。

“这种打破围墙的校馆融合模式在全省渐成燎原之势。”江苏省教育厅副厅长顾月华说，从扬州运河畔的千年帆影到苏州碑刻上的江南文脉，从南京长江大桥的钢铁脊梁到徐州淮海战役的红色印记，江苏正以“博物馆里的思政课”为支点，撬动全域文教资源融通。

创新形式，“小课堂”与“大时代”同频共振

寒假期间，在扬州北湖湿地公园，60余名中小学生顺利完成“行走思政”系列研学活动。这门课不仅有实景课堂，还可以通过手机端开展线路共建、课程共创、成长打卡等数字研学。孩子们在虚拟与现实间来回穿梭，沉浸式感受新时代的运河风貌。

这是中国大运河博物馆等单位联合开发的全国首款线上线下融合研学平台。平台集合了运河课程、研学地图、成长打卡等板块，包含运河沿线超360个研学点位的5000余份资料。

“课程创新不止于科技创新带来的感官体验，更在于教学范式重构激发的内生效能。”殷元松介绍，扬州市博物馆开设“扬州工”非遗工作室，把通草花、扬派剪纸等18项非遗技艺引入劳动教育；图书馆联合高校开展“运河方言保护计划”，组织师生用AI技术建立语音数据库……近3年来，扬州市加强对大思政课建设的教学和研究，出台10余条跨学科育人举措和5项评价机制，以系统创新凝聚育人合力。

由课堂到场馆，由理论到实践，扬州的大思政课正由博物馆拓展到更广阔的空间。扬州通过“运河思政”，以文化人、以馆铸魂、以行践知，推动“小课堂”与“大时代”同频共振。

（记者 苏雁 通讯员 张运）

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