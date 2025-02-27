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传统文化启智润心

2025年02月27日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：【新闻随笔】传统文化启智润心

春风送来温暖的讯息，校园里琅琅书声再起，新的学期开始了。不少学校将开学仪式与中华优秀传统文化教育融合起来，让优秀传统文化以更新颖的方式进入校园。青少年身负传承发展中华优秀传统文化的历史重任，而中华优秀传统文化教育宜抓早抓小、久久为功、潜移默化，更需要我们善用教育契机，在更多青少年的心里播下优秀传统文化的种子。

优秀传统文化进校园，宜与各地风土人情、地方特色文化相结合，紧扣时代发展变迁，同时观照孩子们的审美培育，进行润物无声的文化浸润。在广东，活力四射的舞麒麟表演为学校师生送上了别样的开学礼。孩子们通过舞动的一招一式感受传统文化魅力，体悟非遗传承的意义。在上海，孩子们走进皮影戏的奇幻光影、碑拓的历史印记、国画的笔墨诗意、面塑的指尖艺术，边玩边学，当起了“非遗小传人”。在广西，“非遗进校园”活动与开学典礼相结合，学生们在指导下体验具有本土特色的竹编、傩面具、漆扇、剪纸、白族扎染、掐丝珐琅等传统技艺，领略非遗文化的独特魅力。在武汉，学生们与武汉剪纸非遗代表性传承人面对面交流，深切感受剪纸艺术所承载的历史文化价值。用丰富多样的方式将中华优秀传统文化传递给学生，必能唤醒学生心中对中华文化根脉的敬意与向往，切实增强学生的文化自信。

优秀传统文化进校园，应更多与现代科技相结合。在湖南，开学活动将传统文化与现代科技深度融合。学生们自己动手制作花灯，通过沉浸式体验项目，在动手实践中感受非遗魅力，在科技互动中激发创新思维。在上海，学校通过玩转非遗“黑科技”，结合科创特色，以“非遗‘新’用”为主题，开展非遗知识竞答等活动。在西安，非遗与AI科技的碰撞，不仅激发学生对传统文化的热爱，也涵育了他们的科技素养。优秀传统文化与现代科技融合，让学生感受到传统文化在科技赋能下的新生，启发学生思考如何利用AI更好保护优秀传统文化。在这个科技巨变的时代，教育需做好创新和传承的平衡，让人工智能更好赋能教育，启发学生成长，同时也应坚持对人的培养，引导他们追求热爱，树立正确的价值观念等。

今年寒假，作为热门电影主角，“哪吒”元素大火，孩子们对此喜闻乐见。对于好奇心和求知欲都非常蓬勃的青少年来说，新鲜出现的事物、浓郁的环境氛围，都是培育兴趣的宝贵土壤。我们欣喜地看到，不少学校以此为契机，引入传统文化，对学生进行德智体美劳的全面培养。比如，有体育老师带领学生们跳自己原创编舞的“哪吒rap”，落实健康第一教育理念。新疆的皮影戏社团以哪吒为主角进行创作，让学生了解作为非遗的皮影戏，希望孩子们能够借此爱上国潮文化。在西安，哪吒、DeepSeek（深度求索）、人形机器人等热门元素出现在校园，激励和引导学生们探究和传承中华优秀传统文化。

浸润着文化自觉的“第一课”，是对过往的深深致意，更是向未来的成长宣言。这份新学期的传统文化开端，一定能助力学生们奔赴属于自己的美好世界。

（作者：李玉滑）

(责编：李昉、郝孟佳)

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