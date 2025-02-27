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江西成功创制特早熟早稻新种质

2025年02月27日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：江西成功创制特早熟早稻新种质

记者日前从江西省抚州市农业科学研究所获悉，该所水稻研究团队创制出特早熟早稻新种质，该种质的生育期相比现有早稻品种缩短约5天。

早稻在我国粮食生产体系中占据着举足轻重的地位，但传统早稻品种存在生育期普遍较长、产量与品质难以达到平衡等问题。历经7年攻关，研究团队以“湘陵628S”和“中早39”为改良亲本，分别与偏粳型渐渗系进行杂交，通过系统选育方法，成功培育出杂交早稻组合CZY110（Z01S/R1102）。该组合在长日照环境的江西抚州和短日照环境的海南三亚均表现出早抽穗、强感温性的特点，播始历期（播种到始穗）为47至73天，比对照品种“中早39”在长江中下游双季春播缩短6.4天，秋播缩短11.3天，并表现出良好的产量潜力。

抚州市农科所高级农艺师、研究团队负责人雷享亮表示，新种质的创制破解了传统早稻生育期过长导致后茬作物衔接困难的问题，为二季晚稻生产留出时间窗口，同时为优化多熟制种植模式提供了新选择。目前该组合已完成长江中下游地区初步测试。

此项成果标志着我国双季早稻特早熟种质创新取得重要进展。（记者王洋、李玉兰、胡晓军）

(责编：李昉、郝孟佳)

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