原标题：综合极端条件实验装置通过国家验收

科研人员在综合极端条件实验装置（怀柔）低温原位扫描隧道-角分辨光电子谱实验站放置实验样品。新华社记者 金立旺摄

“十二五”国家重大科技基础设施综合极端条件实验装置（以下简称“极端条件装置”）26日通过国家验收，这标志着我国建成了国际先进的同时具备极低温、超高压、强磁场和超快光场等极端条件综合实验能力的用户装置。

当物质处于地球上最低温度、最高压力等极端条件下，可能出现怎样的“超能力”？物态调控是物理学研究造福人类社会的重要途径，科学家对于物理世界极限的探寻从未停止。

“许多物理现象只有在极端条件下才能被更好地观察到。”中国科学院物理研究所怀柔研究部主任、综合极端条件实验装置首席科学家吕力研究员介绍，极端条件装置能够模拟极端温度、压力、磁场等条件并综合使用，在综合极端条件下，为材料制备、物性表征、量子调控和超快动力学过程的研究提供更多可能性，更为材料科学、物理学、化学等领域的研究提供前所未有的实验平台。借助极端条件装置，科研人员可以开展非常规超导、拓扑物态、新型量子材料与器件等方面的研究工作，并在物理、材料、化学和生物医学等领域开展超快科学研究，探索极端时空尺度上的物质结构和动力学信息。

极端条件装置的建成和验收，极大提升了我国在物质科学及相关领域的基础研究与应用基础研究综合实力，对推动科技进步具有关键作用。目前，极端条件装置已经开放课题申请5个批次，批复机时超过35万小时，提供机时超过20万小时，用户涵盖国内外众多高校和科研机构。依托极端条件装置，科研人员取得了若干处于世界领先水平的基础研究成果和示范性技术突破，包括发现分数量子反常霍尔效应、里德堡莫尔激子，以及实现超导量子计算、极高场超导磁体的物性测量系统和无液氦稀释制冷机等关键技术的国产化等。

“未来，极端条件装置将成为国际科研合作与交流的重要平台，面向全球开放，吸引顶尖科学家和团队前来开展合作研究，提升我国在国际科技舞台上的影响力。”吕力说。（记者邹晓菁、齐芳）

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