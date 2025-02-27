原标题：湖南师范大学：党建活动出新 学科改革出彩

“没想到，我们山窝窝里的村庄也能火一把！”日前，湖南省邵阳市隆回县虎形山瑶族乡崇木凼村村支书步楚叱望着来来往往的游客，难掩喜悦，“多亏了那帮孩子啊！”

步楚叱嘴中的“孩子”，是湖南师范大学外国语学院“梦行者”乡村振兴促进团的成员，为了让这个小村落“走出”大山，促进团成员多次来到这里，为山区孩子拍摄民族写真，记录手工匠人的手艺传承，他们制作的当地文化纪录片通过多语种翻译，受到国际友人的关注。

“我们依托党支部精品项目，聚焦‘乡村振兴’，结合外国语学院、美术学院、新闻与传播学院等不同学院学生的专业特色，协作分工，不仅让学生们在活动中受到启发，而且真正产出了传播广、效果好的文化产品。”湖南师范大学外国语学院院长曾艳钰说。

近年来，湖南师范大学外国语学院将党建工作与学院中心工作深度融合，将课堂教学与社会实践同步推进，推动外语人才培养高质量发展。日前，该学院成功入选教育部第四批“全国党建工作标杆院系”培育创建单位。

2024年8月，湖南师范大学外国语学院“瑶乡童行，语草同心”暑期社会实践团来到隆回县虎形山瑶族乡草原学校，开展了一场别样的英语演讲比赛。

“草原学校是典型的山区学校，学生大多是留守儿童，教师力量薄弱。”湖南师范大学外国语学院党委书记沈贤岚说。为了用精品课程助力孩子们成长，实践团开设了多节“用英语讲好中国故事”课程，团队英语专业成员当起了孩子们的指导老师。靠着这些成员的指导，乡村里的孩子们站上了讲台，还向外国游客介绍起了瑶乡特色文化。

目前，湖南师范大学以项目拓展推动支部活动品牌化，以党群带动群团建设协同化，率先在湖南成立“乡村外语教育实践基地”，在新疆、山西等地成立了3所“外语基础教育实践基地”，开展与社会现实相结合的“大思政课”，在促进乡村教育提升的同时，引导青年学生投身乡村教育。

“我校外国语学院党委加强党建工作创新，把党小组建在教学科研团队上，将活动阵地延伸到中学教学一线，不仅加强了党组织的凝聚力和战斗力，也极大地推动了科研工作的深入发展。”湖南师范大学校长、中国工程院院士刘仲华表示。

近年来，湖南师范大学外国语学院通过开展课程思政示范课程、案例建设，全面提升教师课程思政教学能力。此外，该学院还与毛泽东同志故居、湖南党史陈列馆、雷锋纪念馆等单位共建课程思政实践基地，用外语讲好中国故事和湖湘文化。

“湖南师范大学外国语学院将党建育人与人才培养深度融合，培养中华文化对外传播的推动者，积极服务国家战略和地方需要。”湖南师范大学外国语言文学世界一流建设学科带头人蒋洪新认为。

（记者 赵嘉伟）

(责编：李昉、郝孟佳)