本报杭州2月26日电 （记者吴丹、窦皓）教育部25日在浙江杭州召开全国中小学校园食品安全和膳食经费管理现场推进会，全面总结中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治成果成效，部署2025年“校园餐”管理重点任务。

专项整治开展以来，全国各地共投入103亿元改善学校食堂，“互联网+明厨亮灶”覆盖率达到98.5%，开展学校食堂管理人员及从业人员培训433万人次，各地学校食堂保障条件和管理水平明显提升，“校园餐”质量普遍提高。

2025年深化“校园餐”专项整治将夯实中小学校主体责任，重点强化校长“第一责任人”意识；狠抓制度落实，紧盯食材采购、配送、查验、贮存、加工制作等关键环节，严格执行经费管理制度，健全安全风险防控体系；畅通师生意见反映和投诉机制，推动中小学校普遍成立膳食监督家长委员会，强化家长监督作用。

教育部将督促指导各地教育行政部门积极争取地方财政支持，持续加大学校食堂资金和设施设备投入，加强人员培训，推进学校食品安全信息化建设；完善应急预案，强化风险动态感知，提升应急处置能力，一旦发生校园食品安全突发事件将提级管理，高效稳妥处置，对相关人员严肃追责问责。

《 人民日报 》（ 2025年02月27日 12 版）

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