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四大教育集团揭牌、打造特色“ 六堂课”……平谷区推出教改大动作

2025年02月26日14:00 |
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建设5所特色学校、打造4个教育集团、小学三年级普及小提琴课、设立“阳光 乐跑”主题活动月、实施名校长名师培养工程……近日，《推进平谷教育高质量发展的15条措施》（以下简称《15条措施》）在平谷区教育高质量发展大会上正式发布。

《15条措施》明确提出，平谷区要上好区域特色“六堂课”，包括以“近光讲堂”为引领的大思政课、以小提琴和书法教育为引领的美育课、以“人工智能+教育”为引领的创新课、以阳光·乐跑“5公里计划”为引领的体育课、以劳动教育为引领的社会实践课和以阳光学校为引领的法治教育课。

成立四大教育集团

打造五所特色学校

记者在大会上了解到，平谷区将重点打造北京青年政治学院平谷学校、北京市平谷中学、北京市平谷区国农港学校等4个教育集团。通过组建以优质高中校为龙头的全学段纵向教育集团，构建贯通课程体系，扩大“1+3”、集团直升比例，完善区域拔尖创新人才培养链条。为提升教育教学质量，该区还将搭建区域教育资源库，实现优质师资跨校共享；建立命题质量监控体系，组建学科命题专家组等。

平谷区通过构建“特色定位-资源匹配-辐射输出”的全链条培育机制，发挥“培育一校、带动一片”的示范效应。其中，农业中关村学校为劳动教育特色学校，北京青年政治学院平谷学校为普职融通特色学校，阳光学校为法治教育特色学校，北京绿谷小香玉艺术学校为艺术教育特色学校，精英未来学校为民办教育体制改革特色学校。

擦亮特色名片

全面普及小提琴和书法教育

作为中国“提琴之乡”和“书法之乡”，平谷区充分发挥资源优势，上好以小提琴和书法教育为引领的美育课。平谷区将在小学三年级普及小提琴课，并组建小提琴社团，依托“桃花大舞台”，每周开展艺术展演活动。同时，书法教育也将实行全学段全覆盖，指导学校组建精品书法社团，聘请书法名家担任导师。未来，平谷区将定期开展书法竞赛和展示活动，实现每年不少于4次的目标；创建京津冀学生书法节品牌，全方位提升学生审美感知和艺术表现。

劳动教育作为学校教育的重要组成部分，对于学生树立正确的劳动观点和劳动态度有着不可替代的作用。以劳动教育为引领的社会实践课是平谷区域特色“六堂课”的重要组成部分。未来，平谷区将开发不少于十大门类100课时的劳动教育精品课程，针对幼、小、初、高不同学段，分别编制特色劳动教育清单、专题读本和示范教案，形成适用于家校社不同场景的劳动任务群，全面提升学生的劳动素养。

拓宽“近光讲堂”讲师领域

构建覆盖全学段大思政育人体系

“近光讲堂”是平谷区打造的思政教育新品牌。平谷区教委相关负责人表示，要持续提升“近光讲堂”品牌影响力，构建覆盖全学段、贯穿全学科的大思政育人体系。同时，今年还将推动“近光讲堂”荣誉讲师的标准再提高、领域再拓宽。

在“人工智能+教育”方面，平谷区将在初中学段全面推广智能终端，深化“教、学、评、育、研、管”六大场景的融合应用，推动人工智能教育课程与中小学信息科技课、综合实践课和兴趣社团的有机融合，共同促进学生全面发展。

落实“体育八条”

将阳光乐跑融入日常体育教学

日前，北京市教委发布中小学“体育八条”。平谷区积极落实北京市教委部署，要求各校要构建以阳光 乐跑活动为引领的体育课，将阳光乐跑融入日常体育教学，明确“小学多样化、初中重素质、高中强专项”的要求，聚焦“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的学校体育教学模式，打造具有平谷区特色的高质量体育课堂。

小学阶段侧重“趣味跑”，建议一、二年级每次200—500米，三、四年级每次600—800米，五、六年级每次800—1000米；初中阶段侧重“技能跑”，建议每次1500米，直至达到每日5公里的目标；高中阶段侧重“耐力跑”，建议每次2000米，直至达到每日5公里的目标。每节体育课安排不少于10分钟的体能练习，根据学生个体差异科学设计体育课堂的辅助练习项目，注重速度、耐力、力量、灵敏度练习。

未来，平谷区还将围绕阳光 乐跑创新赛事活动，设立“阳光 乐跑”主题活动月，提出各校要结合校园文化特色，举办亲子运动会、趣味运动会、体育文化节等多种形式的主题活动。学校每年春季、秋季分别举办1次全员参与的体育节和运动会，将乐跑展示纳入活动内容，同时开展常态化跑步、球类、跳绳、武术、冰雪等区级阳光体育竞赛，实现“平谷教育改变自体育始”，以体育重塑教育生态。

此外，平谷区还将上好以阳光学校为引领的法治教育课，构建家校社协同法治教育体系，开发“家长法学院”小程序，开设云端课堂和在线咨询平台，提升全区学生及家长法治素养。

加强教师队伍建设

实施名校长、名师培养工程

上好区域特色“六堂课”离不开教师队伍的坚实支撑。《15条措施》提出，平谷区将继续加强教师队伍建设，优化教师资源配置，提升教师队伍专业水平。平谷区将优化“区管校聘”管理机制，进一步优化教师队伍年龄、学历、职称结构，持续推动绩效工资向教育教学效果突出的一线教师倾斜。

同时，平谷区将实施名校长、名师及青年骨干教师培养工程，到2027年，平谷区将培育3—5名特级校（园）长、20名特级（或正高级）教师和50名市级骨干教师。平谷区还将引进高水平教育人才，实施成熟型教师回流工程，吸引经验丰富、业绩突出的平谷籍教师回乡从教。

平谷区委书记唐海龙表示，全区将坚持立德树人根本任务，深化五育融合发展，围绕“有特色、高质量”的发展思路，聚焦改革、开放、强基、突破，加快构建学有优教的基础教育体系，更好满足百姓“上好学”的美好愿望，推进平谷教育高质量发展，为“高大尚”平谷建设提供基础性支撑。

来源：现代教育报

(责编：郝孟佳、熊旭)

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