人民网北京2月26日电 “建设教育强国，龙头是高等教育。作为高等教育的国家队，一流大学建设高校在教育强国建设中也承担着更重要的使命，必须牢固树立系统观念，充分理解认识教育发展、科技创新、人才培养的发展逻辑和内在规律，将三者的发展作为一个相互作用的有机整体，一体推进教育、科技、人才事业发展。”近日，中国工程院院士、东北大学校长冯夏庭接受人民网专访时表示。

冯夏庭谈到，“双一流”建设要牢牢抓住人才培养这个关键，更加突出培养一流人才、服务国家战略需求、争创世界一流的导向。要把服务国家作为最高追求，把担当民族复兴重任的责任感使命感贯穿于人才培养全过程。东北大学将人才培养目标与国家战略需要紧密结合，实施产教融合、科教融汇协同育人，构建全产业链人才培养联盟，建设未来技术学院，成立卓越工程师学院，着力在科学最前沿和产业一线培养优秀人才。

从办学救国的老东北大学，到工业兴国的东北工学院，再到科技报国、人才强国的新东北大学，这所百年学府的发展进步，始终与祖国需要和民族复兴的使命紧密相连。“2025年是教育强国建设的全面布局、高位推进之年，是收官‘十四五’、谋划‘十五五’、推动一流大学建设实现新突破的关键之年。我们把这一年定为学校的深化改革年。”冯夏庭介绍。

“面向2035年，高校要瞄准世界科技前沿和国家重大需求，深化高等教育综合改革，提升拔尖创新人才自主培养能力，培养担当民族复兴大任的时代新人，着力提升科研创新能力和学科建设水平，打造国家战略科技力量，服务高水平科技自立自强，服务中国式现代化，不断为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。”冯夏庭表示。

冯夏庭表示，东北大学将牢牢把握教育的“三大属性”和教育强国的“六大特质”，紧紧围绕《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》战略部署，锚定建设“在中国新型工业化进程中起引领作用的中国特色世界一流大学”目标，以科技发展、国家战略需求为牵引，完善学科设置调整机制和人才培养模式，提升高水平科技自立自强支撑能力，提升服务国家经济社会发展战略能力，系统推进人才培养、科技体制、人才发展体制、治理体系四项改革，在服务国家战略、行业转型升级和东北振兴发展上勠力攻坚，以更高水平开放合作推动学校事业更高质量发展。（李依环、实习生郭锦枝）

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