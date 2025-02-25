新华社杭州2月25日电（记者顾小立）记者从25日在浙江杭州召开的全国中小学校园食品安全和膳食经费管理现场推进会上获悉，自2024年“校园餐”专项整治开展以来，全国各地共投入103亿元改善学校食堂，“互联网+明厨亮灶”覆盖率已达到98.5%。

“互联网+明厨亮灶”通过视频监控和互联网技术，对学校食堂后厨进行实时直播，就餐区可现场观看，有权限的监管人员可实时查看厨房环境卫生、食品加工操作等情况，助力提升校园食品安全治理水平。教育部相关负责人表示，全国还开展学校食堂管理人员及从业人员培训达433万人次，各地学校食堂保障条件和管理水平明显提升。

记者从推进会上了解到，2025年深化“校园餐”专项整治将夯实中小学校主体责任，重点强化校长“第一责任人”意识；狠抓制度落实，紧盯食材采购、配送、查验、贮存、加工制作等关键环节，严格执行经费管理制度，健全安全风险防控体系；畅通师生意见反映和投诉机制，推动中小学校普遍成立膳食监督家长委员会，强化家长监督作用。

在保障与应急处置体系建设方面，教育部将督促指导各地教育行政部门积极争取地方财政支持，持续加大学校食堂资金和设施设备投入，加强人员培训，推进学校食品安全信息化建设；完善应急预案，强化风险动态感知，提升应急处置能力，一旦发生校园食品安全突发事件将提级管理，高效稳妥处置，对相关人员严肃追责问责。

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