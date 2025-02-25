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两部门：进一步加强检察机关与高等学校合作

2025年02月25日13:27 | 来源：新华网
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记者2月25日从最高人民检察院获悉，最高检、教育部日前联合印发《关于加强新时代检察机关与高等学校合作的意见》。据介绍，印发此意见目标在于着力形成集人才培养、理论研究、履职实务、教育培训为一体的检校合作体系，实现检察实践与法学教育、法学理论研究有机衔接。

意见提出，加强人才交流互聘。在符合党政领导干部兼职等有关政策规定基础上，健全法学院校、科研院所与检察机关人员双向交流机制；加大法学专家到检察机关挂职力度，重点吸纳政治素质好、学术造诣深、关心和支持检察事业的优秀年轻法学专家到检察机关挂职，参与检察改革和一线业务；支持法学专家到国家检察官学院及其分院兼任客座教授。

意见对深入开展“检察实务专家进校园”、探索建立人才联合培养长效机制、协同推进检察学学科专业建设等方面作出要求。意见提出，建立和完善检察机关常态化接收法学及相关专业本科生、研究生实习实践制度；推动检察机关与高校联合建设检察领域核心课程、核心教材、核心教学团队和核心实践项目，促进检察学相关课程纳入法学本科生、研究生必修、选修课程，将检察工作生动实践引入人才培养过程。

意见明确，检察机关积极参与高校涉外法治人才协同培养，共同开展人才培养方案制定、课程教材建设、学生实习实践、教师队伍建设等，努力培养一批政治立场坚定、专业素质过硬、通晓国际规则、精通涉外法律实务的涉外检察人才队伍。

据介绍，最高检政治部、教育部高等教育司统筹指导全国检校合作工作，建立检校合作工作情况年度报告机制和会商机制，积极争取有关部门支持，推动在人员挂职、教学管理、经费保障等方面形成政策性举措，加强对中西部和民族地区的指导援助，为高质效推进检校合作工作提供保证。（记者刘硕、邢拓）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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