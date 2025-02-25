从教29年，培养一批好苗子

本报记者 周 欢

朱志辉带领学生练习摔跤。

徐 斌摄

朱志辉带着学生跑步。

本报记者 周 欢摄

“练摔跤？是不是学打架？不学不学！”29年前，从江西萍乡市体育运动学校毕业的朱志辉，满腔热忱地来到萍乡芦溪县新泉小学，担任体育老师，并负责为市县体校选拔培养摔跤运动员。当时，家长们对学摔跤的反应让人哭笑不得。

成立国家级青少年（摔跤）体育俱乐部、打造国家级体育传统项目学校、为国家队输送摔跤运动员1名、为省市体校输送队员144名……当一项项成绩给人们带来惊喜、一个个孩子“摔”出了精彩人生，家长们改变了看法。

“你是不知道，一开始挑苗子有多难。我花了大半年，跑遍5个乡镇，才选了13名队员，组成摔跤队……”今年47岁的朱志辉身材壮硕，一聊起摔跤，眼里泛着光。

为了提升训练效果，朱志辉寒暑假陪集训队员住教室，照顾孩子们的生活起居；为了让孩子们吃好练好，他更是学会了做饭。在朱志辉的努力下，摔跤队的训练初见成效，建队第二年他就领着孩子们参加市运动会，并获得6金12银，在当地引起轰动。

队员曾汉金一路从乡村“摔”进国家队，还曾获全国摔跤锦标赛第二名的好成绩，成为佳话。“现在经常有家长带着孩子找上门，让我们看看孩子是否符合条件。”朱志辉说。

因工作出色，朱志辉被调到萍乡武功山风景名胜区麻田中心学校当校长。

上任后，“体教融合”成为他主抓的工作。“体育不仅能强健体魄、愉悦身心，还能让孩子们提升规则意识和抗压能力。”朱志辉说。

麻田中心学校每周安排5节体育课，其中两节连排，专门练习摔跤。学校创编了摔跤操和摔跤舞《武功小子》，每天上午大课间，学生们除了要跑操，还要做摔跤操。此外，学校每学期还举行一次摔跤艺术节，组织班级之间的摔跤操比赛、团体摔跤赛和个人“跤王”赛。

“坚决把体育课上到位！我们的体育老师从来不会‘被生病’。”朱志辉开玩笑说。

随着摔跤等体育课程日益常态化，朱志辉探索进一步加强艺术类课程建设，学校开发了葫芦丝、合唱、古筝、陶艺等选修艺术课程，满足孩子们的个性化发展需求。

“练摔跤后，不仅身体变强壮了，也变得更自信、更开朗了。摔跤教会我们怎么去赢，还教会了我们怎么从容不迫地输，锻炼了心态。”六年级学生曾毅龙说，“另外，我还报名参加了学校的书法课，让我在紧张的摔跤训练比赛之余有了放松心情的途径。”

“我们学校的学生很自信、很阳光。”朱志辉说，走在校园里，基本上看不到“小胖墩”，“去年底摸查，全校570名学生，戴眼镜的只有约40名。”

如今，朱志辉已调到万龙山乡华云学校任体育老师。回想29年体育从教生涯，朱志辉说：“没有什么比看到孩子们身心健康、茁壮成长更让我欣慰。”

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 15 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)