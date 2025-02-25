多地中小学将课间延长至15分钟

本报记者 王 亮 王 者 施 钰

山东省青岛市虎山路小学，学生们进行课间体育活动。

张 鹰摄

江苏省宿迁经济技术开发区第一实验学校，学生们进行课间体育运动。

陈少帅摄（影像中国）

山东省青岛市虎山路小学，学生们进行课间体育活动。

张 鹰摄

福建省福州市鼓楼区水部街道闽江学院附属中学，学生们在课间练习排球。

谢贵明摄（影像中国）

近年来，多地发文将中小学课间从10分钟调整至15分钟。课间延长，孩子们的感受如何？学校积累了哪些经验？各类举措收效如何？近日，本报记者走访多地中小学，看变化、听心声。

——编 者

新学期，各地校园迎来新面貌。北京要求小学和初中每天一节体育课，杜绝“不出汗的体育课”；天津要求中小学生每天在校综合体育活动时间不低于两小时；重庆提出中小学校每天上下午各安排一次不少于30分钟的大课间体育活动……许多学生表示，体育活动时间变多了，校园生活也更加多彩。

“以前课间时间短，来不及去操场，现在从容多了”

在江苏省宿迁市泗阳县第二实验小学，下课铃声响起，静谧的校园瞬间热闹起来，学生们从教学楼里奔向操场，踢毽子、打球、跳绳、做游戏……目之所及，课间体育活动丰富多彩。

今年春季学期起，江苏省义务教育阶段学校对课间安排做出统筹规划，要求保障学生每天综合体育活动时间不低于两小时，课间活动时间15分钟。许多学校适当调整午休、自习时长，将时间分散到课间，保障孩子们拥有更充裕的锻炼时间、更从容的活动安排，鼓励他们走出教室、走向户外。

“以前课间时间短，来不及去操场，现在从容多了。”学生反映。不少老师发现，课间延长后，学生上课时更专注了，学习效率提高不少。

不只江苏，近年来，多地中小学对课间进行优化，鼓励学生参与体育活动。

排球垫球、玩投篮机、打乒乓球、跳皮筋……15分钟的课间，福建省晋江市毓英中心小学，学生们尽情享受欢乐时光。

这样充满活力的课间，过去并不常见。“以前，学校运动场地虽然多，但孩子们课间经常在教室里坐着，都不去操场玩。”毓英中心小学校长洪良清回忆。对此，学校召开了座谈会，与孩子们面对面谈心。“课间这么短，刚拿上球拍上课铃就响了。”“我怕上卫生间排队来不及，也不敢多喝水。”“课间长一点就好了。”……你一言我一语，孩子们的话让校长和老师们决定做出改变。2018年，毓英中心小学将课间活动时间从10分钟延长至15分钟，并坚持至今。

如今，每到课间，学生们已养成参与体育锻炼的习惯，哪怕只是围着操场走两圈，活动活动手脚。课间时间的改变，让校园生活有了变化。

“老师轮流上岗做护导员，巡逻指导孩子们安全锻炼”

学生的户外时间变多了，体育活动如何安全有序开展？怎样调动孩子们参与体育活动的积极性？

“老师轮流上岗做护导员，巡逻指导孩子们安全锻炼，及时处理突发情况。”洪良清说，毓英中心小学将台阶、建筑尖锐处等易磕碰的地方做了处理，并为不同班级划分活动区域，减少安全隐患。

该校体育教研组组长张红绸介绍，学校还开展了“我的课间我做主”问卷调查，鼓励学生们自己设计喜欢的课间活动。“我们在操场边配备了不同球类，规划了相应场地，还为孩子们提供了毽子、沙包、花绳等。”张红绸说，“孩子们的锻炼积极性大大提高。”

青岛市李沧区是山东省内较早推广15分钟课间的地区，当地各校因地制宜，结合校园特色将体育活动开展得丰富多彩。青岛东川路小学在操场分设6个活动点，地面上画好跳房子、百变大脚丫、步步登高、投掷区等不同格子，由班主任带领学生，开发多种闯关类游戏，鼓励学生创造新玩法。

虎山路小学是李沧区最早实行15分钟课间的学校，经过一年多的探索，日益注重分类施教：低年级开展传统体育游戏；高年级跳长绳，并为每个班级配备沙包、橡皮筋等。为保证安全，不仅每节课间都配有体育老师指导、在操场上划分特定活动区域，学校还对集合、列队等口令进行简化提炼，细化错时、错峰、教学楼进出分流等安排，节约学生从操场往返教学楼的时间。“孩子们课间休息、锻炼好了，课堂的40多分钟效率更高。”虎山路小学校长王文琼说，“劳逸结合、有动有静，我们还将继续探索科学有效的课间安排。”

“孩子加强锻炼后，睡眠质量和身体素质也有提升”

自2023年11月课间延长至15分钟以来，虎山路小学学生身体素质明显提升。去年12月的体质检测结果显示，学生体测优良率达86%，合格率达100%。

实施课间15分钟已有10年的北京一六一中学，为满足学生的多元化需求，在校园内添置了多种运动器材。为了预防运动损伤，体育老师还经常开展安全教育。浓厚的体育氛围催生了多个体育小组，师生足球赛更是吸引了全校师生踊跃报名。“课间更长了，运动选项更多了，学校体育氛围日益浓厚。”北京一六一中学体育教研组组长田立华表示，利用课间，学生们有更多机会巩固体育课上学到的运动技能，日积月累，体育能力有所提升。该校足球队在区里的成绩已从下游提升至靠前位置，每年的校运动会学生们也都踊跃参与，赛场上常有突破。在上学期的校秋季运动会上，一支来自高二年级的队伍更是刷新了保持了30多年的4×100米接力学校纪录。

日前，在“1分钟跳绳挑战校长”比赛中，毓英中心小学学生杨佳霖以1分钟222个的成绩战胜校长。从一开始1分钟只能跳170多个到如今超200个，她笑着说：“每个课间都练，想不进步都难。”关于女儿课间跳绳，家长郑雯雯十分支持，“孩子加强锻炼后，睡眠质量和身体素质也有提升。”

课间体育活动，也增加了学生们的交流互动，有助于学生身心健康。毓英中心小学教师郭明韵表示：“这几年，班上孩子生病请假的情况有所减少，性格较内向的孩子也开始积极创设自己的课间游戏，与同学的关系更融洽了。”据了解，毓英中心小学自实施课间15分钟以来，全校学生肥胖率下降约1个百分点，近视率下降约3个百分点。

教育部相关负责人表示，课间延长，是落实“健康第一”理念的有效抓手，要让孩子们动起来、跑起来，特别是让孩子们多见阳光、多呼吸新鲜空气，让他们身上有汗、眼里有光。通过种种努力，着力破解“小眼镜”“小胖墩”等问题，促进学生全面发展、健康成长。

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 15 版）

(责编：郝孟佳、李依环)