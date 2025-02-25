走进云南省宣威市尼珠河村，体验和学生乘坐“电梯+高空缆车”上学

本报记者 叶传增

2月23日，尼珠河村的小学生们乘坐缆车去学校。

新华社记者 江文耀摄

尼珠河村过去出村的一条悬崖路，村民叫它“天路”。

人民网记者 庄志斌摄

尼珠河在哪？

它是北盘江的一条支流，流淌在云南与贵州的群山之中。高山险峻，峭壁嶙峋，河水在峡谷中奔流，孕育了尼珠河村。

春节前夕，尼珠河村学生乘坐“电梯+高空缆车”上学的故事，让无数网友为之感动。近日，记者走进尼珠河村，探访“空中校车”背后“天堑变通途”的山乡巨变。

悬崖电梯，上学路从3小时缩短至30分钟

尼珠河村是云南省宣威市普立乡官寨村的一个自然村。官寨小学位于山顶，距离谷底垂直高度约550米。学校的51名学生里，有9名来自尼珠河村。

2月24日是学校开学的日子，23日下午，尼珠河村的9名学生在家长陪同下前往学校报到。孩子们从村子出发，坐摆渡车来到3公里外的一处悬崖。陡峭的崖壁上修建了一座高达268米的电梯，这是孩子们上学路上的第一站——悬崖电梯。

孩子们小跑着进入电梯，虽然已经坐了很多次，5年级学生雷鑫依然很激动。透过轿厢的玻璃，看着谷底的河流越来越远，雷鑫和伙伴们兴奋地分享感受：“还是坐电梯快，再也不用爬山上学了！”

电梯是尼珠河大峡谷景区的配套建设项目。2017年，宣威市引进尼珠河大峡谷旅游项目，动工修建悬崖电梯和索道缆车，2022年建成投用后免费对当地村民开放。

在此之前，尼珠河村孩子的上学路有3条，每一条都不好走。

一条路叫“马道”。尼珠河村组长钱庆辉介绍，这条路是过去村民们赶马的路，坡度小但路程长，要绕行十几公里到山上，走路至少3小时。

另一条路从峡谷穿越，距离较短，只要2个多小时，是学生们上学常走的路。但沿途路窄陡峭，有些地方根本没有路，需要用手抓着石头攀爬，还要穿过几条溪流。到了雨季路面湿滑，很容易摔倒。

在这条路上，雷鑫摔倒过很多次。他最害怕的，是一面高11米的陡崖。村民用锤子在崖壁上凿了一些脚蹬手抓的石坎。孩子们抓着绳子、踩着石坎向上攀爬，将这段路称为“壁虎路”。

第三条路被村民们称作“天路”。这是一段垂直高度200米的悬崖峭壁，大约1小时就能抵达山顶，但全程需要沿峭壁攀爬。“爬的时候根本不敢往下看，只有初中的大孩子偶尔会在家长带领下走这条路。”钱庆辉说。

直到电梯出现，才彻底改变了尼珠河村的交通出行方式，也让上学路不再坎坷。两分钟后，电梯抵达索道平台。孩子们前往索道站换乘缆车，五六分钟就到达山顶，此时离学校还有不到1公里的路程。曾经动辄3小时的上学路，如今全程不过30分钟。

通电通路，基础设施不断完善

抛开恶劣的交通条件，尼珠河村是名副其实的“世外桃源”。这里依山傍水、气候温润，适宜农作物生长。

宣威市副市长丁宪魁11年前是宣威市摄影家协会的一员。第一次来尼珠河村采风时，他就被这里的峡谷风光所吸引。

“尼珠河村山高谷深、古树林立、河水清澈，野生猕猴在林间穿行。村子里种植的生姜、芭蕉、橘子随处可见。”那次，丁宪魁拍摄了上百幅尼珠河村的风光美景，刊发后吸引了众多摄影爱好者和驴友前来探访。

不过，这也意味着这里的闭塞与隔绝。2002年之前，尼珠河村没有通电，许多村民家还在使用煤油灯。

村民陈顺兵今年54岁。他记得，1999年，与村子一河之隔的贵州朱家寨村拉通了高压电线，村民们家家点上电灯，每到晚上，河对岸灯光闪烁，而尼珠河村则漆黑一片，沉寂得仿佛睡着一般。

“对岸的村子晚上经常会放电影，村里的年轻人听见声音按捺不住，脱了衣服挂在脖子上，游到对面去看，看完再游回来。”陈顺兵也是其中一员。他说，当时全村最大的愿望，就是能早日通电。

2002年10月，南方电网云南宣威供电局派人进村勘探线路、架设电网。由于没有通路，许多材料需要人工搬运。“全村人都来帮忙，青壮年背着上百斤材料运输。”对当时的情景，普立供电所的缪应乐记忆犹新。

500多米落差，近1000米电线，足足架设了3个多月。通电那天下午，缪应乐找遍全村，没有一个灯泡。他爬上山买灯泡，又摸黑下山，回到村里已临近午夜。灯泡点亮的那一刻，全村人涌了过来。村民点燃鞭炮，像过年一样开心，有些老人的眼里闪烁着泪花。

如今，尼珠河村及周边的基础设施愈发完善。2018年，尼珠河村进行电力线路升级改造，在山崖顶和对面河岸的贵州地界分别立起两基110千伏的电塔，形成了“一线飞两省”的景观。2021年，普立乡到官寨村委会的30公里柏油路修建完成，如今成为热闹的旅游专线。完善的道路给尼珠河村带来源源不断的游客，也让村民能走出去看看更广阔的世界。

发展旅游，提升人居环境和服务质量

刚过去的春节假期，尼珠河大峡谷景区火了。

“专业旅游机构统计数据显示，尼珠河大峡谷景区热度最高时挤进全国前二十名。今年春节假期，景区每天接待游客近万人次。”普立乡党委书记杨洁说。

游客的到来，让尼珠河村迎来宝贵的发展机遇。在村口的一棵大榕树下，村民陈关鹏开了一家“大榕树客栈”。春节假期，客栈每天都是满房状态，想订到房至少要提前一周。

陈关鹏是尼珠河村最早一批回乡创业的村民。2016年，听说家乡在搞旅游开发，在浙江打工的陈关鹏回来开了一间供游客吃住的客栈。

“我在老房子上加盖了一层当客房，一共有8个房间，那时房间里连空调和厕所都没有。”陈关鹏坦言，即使条件简陋，客栈的生意还是很好。那时，电梯还未修建，游客进到尼珠河村晚上无法返回，只能在村里过夜。

尝到旅游发展带来的“甜头”，尼珠河村村民陆续建起农家乐和客栈。山上的官寨村也修建了条件更好的民宿和酒店。电梯开通后，游客可以当天往返，不少游客选择晚上回到山上住宿，尼珠河村的生意一下冷清许多。

“有村民抱怨，电梯修好了反而把游客带走了。”关注到这一现象的杨洁带领镇村干部组成尼珠河村人居环境提升专班，经常下村给群众做工作，同时带经营民宿的村民外出学习考察。“要想留下游客，不能只靠尼珠河的风光，还要美化村容村貌，提升服务质量。”杨洁说。

在当地党委政府的关心支持下，尼珠河村村民主动拆除私搭乱建，在房前屋后栽种上芭蕉树和鲜花。村小组还引入企业建设热带水果采摘园，丰富游客的旅游体验。

外出考察回来的陈关鹏重新装修了客房，增加了独立卫浴、无线网和空调等设施，还学会了互联网营销。“去年，客栈生意很好，毛收入突破50万元。我计划再买一辆车，送住宿的游客往返电梯站。”对未来，陈关鹏充满信心。

夜幕降临，静静流淌的河水倒映着村里的点点灯光，不远处的电梯在月光的映照下依稀可见。月落日升，明天，尼珠河村又将迎着希望醒来。

《 人民日报 》（ 2025年02月25日 13 版）

(责编：郝孟佳、李依环)