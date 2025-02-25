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返乡工作机会多、技能培训底气足、出门务工有保障

在贵州毕节，看春风行动如何促就业（大数据观察·数据里的增收故事）

本报记者 邱超奕
2025年02月25日09:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：人力资源社会保障部
　　制图：张芳曼

　　核心阅读

　　又是一年“春风”起。在贵州毕节，春风行动扎实开展，农民工积极返岗开工，有人在零工市场接单干活，有人进企业接受技能培训，还有人登上劳务专列外出务工……有力度、有温度的措施托举起老乡们对更好工作、更高收入的向往。

　　

　　眼下，大批农民工陆续返岗，各地人社等部门积极开展春风行动，推出一系列就业服务活动，拓展就业增收渠道。记者从人力资源社会保障部获悉：截至2月中旬，全国春风行动已累计举办各类招聘活动2.2万场，发布岗位1500万个；发出务工人员专车、专列、包机1.5万辆（列、架）次，输送劳动者37万人。

　　今年春风行动有哪些亮点？务工人员感受如何？记者在贵州毕节进行了采访。

　　返乡就业——

　　“本地机会也很多，有时订单都接不过来”

　　贵州毕节七星关区零工市场，大厅里人头攒动，咨询就业机会的、参加入职培训的、洽谈合作业务的……现场十分热闹。

　　“我们零工市场由区属人力资源开发服务有限公司管理运营，一年时间就吸纳零工3500多人。”零工市场负责人李松电话不断，跑腿代驾、装修施工、搬运卸货、家政保洁，各种零活都能在这里找到，“为了方便求职者随时揽活，我们还开发了线上零工平台，点开手机小程序就能接单。”

　　“我是干水电工的，以前找活要去一个个小区转、到马路边等。”35岁的詹毅说，“有了零工平台，客户下单后我在家就能抢单。”

　　前些年，詹毅也去浙江、广东等地打过工，如今选择回到家乡。“本地机会也很多，有时订单都接不过来。”詹毅说，“一个月光在平台上就能挣七八千元。”

　　返乡就业的，还有跑腿小哥吴道银。一大早，他已通过零工平台送完好几单早餐。

　　“之前在外省做软件推广业务，月薪3000元。两个月前加入零工市场后，平均每天跑腿二三十单，月收入翻倍。平台还给大家买了意外伤害险。”吴道银说，“我觉得可以长期干下去，还能照顾老人孩子。”

　　“挣钱、顾家两不误。”30岁宝妈邹玉端也有相同感受。零工市场引入了不少企业订单，大家可以接手工活。邹玉端有空时，就来零工市场做制衣订单，要是忙着带孩子，也可以把布料拿回家做。“一个月多的话有3000元。”她说。

　　“零工市场打通了就业服务的‘最后一公里’，让就业公共服务延伸到过去难以触及的乡村、社区层面。目前贵州已建设零工市场（驿站）3523个，实现县区全覆盖。”贵州省人社厅有关负责人介绍，今年将打造一批示范性零工市场，在岗位发布、求职咨询等业务基础上拓展服务功能，提高服务质量，切实提升服务水平。

　　技能培训——

　　“手艺升一级，收入跟着涨”

　　在人社部门支持下，毕节多家企业积极开展技能培训，培养技术技能人才。

　　走进毕节明月工艺美术有限公司，一条条产线正繁忙作业。“我们制作的是高端动漫手办，产品远销海外，订单已经排到明年。”公司总经理王冬阳介绍。

　　“我们公司招了1300多人，如何做好员工培训，一开始也挺犯难。”王冬阳说，毕节市人社局了解后，帮助企业成立了培训组，并专门制定培训方案，“经过3至14天的培训考核，员工可以拿到打磨工、涂装工两个工种的初级工职业技能鉴定证书。”

　　涂装工位上，36岁的孙成敏手拿胭脂枪，正在给手办喷涂紫色涂料。“我考取了涂装工初级工证书，现在一小时能做200个工件。”她说，自己从农民变成了产业工人，保底工资4200元，考取技能证书后又加了200元，“以后我还想考中级工，手艺升一级，收入跟着涨。”

　　“为了更好开展技能培训，由人社局牵线，公司还和毕节市财贸学校、七星关区职中办起订单班，共同开发了工业化企业就业指导、金属雕刻等课程。”王冬阳说，目前，订单班已累计培养学生上百人。

　　在威宁彝族回族苗族自治县壹方职业技能培训学校的训练场上，数十名学员正开着叉车模拟作业。“这个叉车培训基地今年刚开办，已经招满第三期学员。”学校负责人程军虎介绍，叉车工的月收入比普工要高2000元左右。学校主要通过村两委及劳务经纪人吸纳学员，大多是农民工和脱贫户。

　　00后学员王维豪即将前往安徽某汽车工厂上班。“一个月能有六七千元。”他对新工作满怀期待。

　　“人社部门对培训工作大力支持。在叉车培训基地，给学员包吃包住、学费全免，通过考核后，还会有叉车司机初级证和特种作业操作证。”程军虎说，学校已经与广汽、理想汽车、安吉物流等企业建立合作关系，有针对性地提供一站式技能人才服务。

　　毕节市人社局有关负责人介绍，当地持续打造“毕节工匠”品牌，聚焦化工、纺织、新能源等重点产业和劳动力市场用工需求，推行“岗位需要+技能培训+就业推荐”一体化项目化培训模式，提高培训针对性和培训质量，今年预计培训务工人员4.7万人次。

　　外出务工——

　　“把孩子接来读书，还能领补贴”

　　贵州是劳务输出大省，而浙江是贵州老乡去得最多的省份之一。一趟务工专列，为老乡们的出行带来便利，也带来了更多发展机遇。

　　七星关区平桥社区居民王文春在浙江务工15年。今年，他第一次坐务工专列。“年前村里头就来宣讲政策，嘱咐我报名坐专列。”王文春说，“以前只舍得坐绿皮车去，要花一天多。现在10小时就能到，还免费，太方便了。”

　　王文春在浙江一家救援设备公司做焊工。这些年，他从新手变成熟练工，月薪也从2000多元涨到5000多元。他家修起了小楼，去年还买了辆轿车。

　　前不久，G2305次列车载着王文春等500名务工人员驶出毕节站，前往浙江温州。

　　14号车厢里，21岁的王佳也是第一次坐专列：“挂着红条幅，还有专人护送，很暖心。”在毕节举办的招聘会上，王佳与温州一家家政公司达成意向，“我想学着做月嫂，收入更好。”

　　这家公司工作人员王漓蓓介绍：“我们公司的贵州籍员工有四五百人。像王佳这样的初学者，经过专业培训、考取高级育婴证后，就能上岗。”

　　为了保障好这趟务工专列，两地人社部门投入了许多精力。

　　“我是一年内第三次来贵州了。”温州市人社局副局长黄万华说，从组织企业招聘，到敲定接送方案，再到准备生活礼包，人社干部从年前就开始忙活，只为让老乡们安心返岗。

　　同样跟车护送的，还有毕节市人社局的工作人员。毕节市人社局副局长张和国说，他们将派工作人员建立驻温州劳务协作站，既紧密对接当地岗位需求，也帮助解决毕节农民工的各种诉求。

　　“我住上了厂里安排的夫妻房。以后要是把孩子接来读书，还能领补贴。”来自毕节黔西市沙井乡的脱贫户冷开国，如今已是第六年到温州一家制造厂上班，“厂里对我们很关照，我觉得很满意。”

　　贵州积极组织务工人员早返岗。目前，各级人社部门已赴浙江、广东、福建、江苏等地开展交流协作250次，广泛收集用工信息；全省已发送专车、专列540趟，后续还将组织40余趟。贵州省人社厅有关负责人介绍，今年将探索建立省外劳务协作联盟，整合人社、商会、金融机构、人力资源公司等力量，共同做好外出务工人员公共就业服务。

　　（徐英子参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月25日 07 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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